Wzruszona Kayah cieszy się z powrotu na Festiwal w Opolu. "Nie było mnie tu osiem lat"

Tegoroczny Festiwal w Opolu otworzył koncert "Premiery", który prowadzą Kayah i Andrzej Piaseczny. Oboje wyraźnie cieszyli się z powrotu do opolskiego amfiteatru. Autorka "Testosteronu" zdobyła się na wyznanie i nawiązała do zmian władz w Telewizji Polskiej. Nie było jej w Opolu... prawie dekadę.

Kayah powróciła na Festiwal w Opolu po latach Fot. Lukasz Kalinowski/East News

Tegoroczny 61. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu rozpoczął się w piątek 31 maja i potrwa do 2 czerwca (niedziela). To pierwszy opolski festiwal po zmianach władz Telewizji Polskiej, które były rezultatem wyborów parlamentarnych. A dodajmy, że w ubiegłym roku kontrowersje były duże, a poziom... dość niski.

Kayah na Festiwalu w Opolu 2024. "Nie było mnie tu osiem lat"

Tegoroczny Festiwal w Opolu rozpoczął koncert "Premiery". O nagrodę walczy dziesięcioro wykonawców: Alicja Szemplińska ("Spokojnie Panowie"), Lanberry ("Co ja robię tu"), Józefina & Skubas ("Gdy jest brzydko"), Łukasz Drapała ("Nie będziesz sama"), Piotr Cugowski ("Cisza przed burzą"), Zabłocki Osobiście & Czesław Mozil ("Ławeczka"), Monika Lewczuk ("Lekko"), Marcin Sójka ("Dom z piasku"), Tatiana Okupnik ("Wracam") i Jan Górka ("No powiedz mi").

Show prowadzą Kayah i Andrzej Piaseczny, których dawno nie wiedzieli widzowie Festiwalu w Opolu. Na początku koncertu 56-letnia wokalistka nawiązała do swojego powrotu do Amfiteatru Tysiąclecia w Opolu.

– Strasznie się stęskniłam tego sygnału rozpoczynającego Festiwal w Opolu. Nie było mnie tu osiem lat i bardzo się za Wami stęskniłam – wyznała Kayah z radością i wzruszeniem. – Trochę nas nie było, dlatego wracamy z wytęsknieniem – dodał Piasek, który z TVP zniknął po swoim coming oucie w 2021 roku.

– Wracamy wytęsknieni festiwalowej atmosfery. Opole znowu łączy i jak zawsze docenia największych muzycznych mistrzów – powiedziała piosenkarka, nawiązując do hasła reklamującego tegoroczny festiwal i zmian władz w TVP.

Kto wystąpi na Festiwalu w Opolu 2024 w piątek? Program na pierwszy dzień festiwalu

Po koncercie "Premier" o godzinie 22 widzowie obejrzą koncert "Twoje serce do życia wystarczy – Michał Bajor, 50 lat od opolskiego debiutu". Michał Bajor będzie świętował 50-lecie swojej obecności na scenie (od debiutu w Opolu), a gośćmi specjalnymi wydarzenia będą Alicja Majewska, Włodzimierz Korcz i Kayah. Orkiestrę poprowadzi Zygmunt Kukla.

O godzinie 22:50 zacznie się z kolei drugi koncert konkursowy, czyli "Debiuty – Niemen symfonicznie". Dziesięcioro wykonawców zaśpiewa wybrane przeboje z repertuaru Czesława Niemena – w 2024 roku przypada 20. rocznica śmierci i 85. rocznica urodzin legendarnego artysty.

Wystąpią: Klaudia Marzec, Zalia, Lou Lou Safran, Norbert Wronka, Iga Kozacka, Wojtek Stefanowski, Natalia Muianga, Dominika Dobrosielska, Lina i Alan Cymbalista. Podczas "Debiutów" zaśpiewają także gościnnie Sława Przybylska oraz Natalia Niemen, córka Czesława Niemena. Koncert poprowadzą Aleksandra Kostrzewska i Bartosz Cebeńko, na czele orkiestry stanie Patryk Sikora, a za scenariusz i reżyserię odpowiada Paweł Zeitz.

Dyrektorem artystycznym Festiwalu w Opolu 2024 jest Wojciech Iwański, który zapowiadał, że festiwal "wróci do korzeni". "Opole będzie znów festiwalem piosenki, a nie tańca jak w ostatnich latach. Orkiestra zasiądzie na scenie, co da jej kontakt z publicznością. Będzie to miało spore znaczenie dla odbioru festiwalu" – mówił Wirtualnym Mediom w marcu.

Za oprawę muzyczną Festiwalu w Opolu odpowiada w tym roku Adam Sztaba. Scenografię widowisk przygotowuje Giorgos Stylianou-Matsis, przewodniczącym jury jest Jacek Cygan, a rzecznikiem prasowym festiwalu – Marek Sierocki. Festiwal w Opolu można oglądać w TVP1 i TVP Polonia.

