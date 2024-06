W niedzielę na Festiwalu w Opolu zaśpiewano piosenki Janusza Kondratowicza. Na koncercie zabrakło jednak Haliny Frąckowiak, której legendarny tekściarz napisał m.in. "Papierowy księżyc" czy "Dancing Queen". Gwiazda wyjawiła, że nie dostała zaproszenia od organizatorów. Wybuchła burza, internauci spekulują, że brak Frąckowiak ma związek z... polityką.

Halina Frąckowiak nie wystąpiła w tym roku na Festiwalu w Opolu Fot. Tadeusz Wypych/REPORTER

61. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu zamknął szczególny koncert: "Zakochani są wśród nas", podczas którego wykonane zostały piosenki Janusza Kondratowicza, zmarłego w 2014 roku tekściarza i poety.

Kondratowicz pisał teksty m.in. dla Anny Jantar, Urszuli Sipińskiej, Krzysztofa Krawczyka, Czerwonych Gitar, Andrzeja Zauchy, Ireny Jarockiej, Zdzisławy Sośnickiej czy Haliny Frąckowiak. To on jest autorem takich hitów, jak "10 w skali Beauforta", "Trzynastego", "Zaopiekuj się mną", "Płoną góry, płoną lasy", "Kwiaty we włosach" czy "Tyle słońca w całym mieście".

Ideą niedzielnego show było jednak "łączenie pokoleń oraz stylów i gatunków muzycznych", dlatego na opolskiej scenie wystąpili głównie młodzi artyści, m.in. Kayah, Mietek Szcześniak, Natalia Kukulska, Staszek Sojka, Roxie Węgiel, Piotr Cugowski, Ewelina Flinta, Anna Maria Jopek, Natalia Przybysz, Kasia Moś, Ania Rusowicz, Bovska, Krzysztof Zalewski, Ania Karwan, Alicja Majewska czy Kasia Wilk.

Halina Frąckowiak nie wystąpiła podczas koncertu piosenek Janusza Kondratowicza na Festiwalu w Opolu

Wielu widzów było jednak zaskoczonych i oburzonych brakiem na koncercie upamiętniającym Janusza Kondratowicza wspomnianej Haliny Frąckowiak. Zmarły tekściarz napisał bowiem dla artystki kilka piosenek, w tym "Papierowy księżyc", "Anna już tutaj nie mieszka" czy "Dancing Queen".

Tymczasem w Opolu ten ostatni przebój zaśpiewała Bovska, a "Papierowy księżyc" – Natalia Kukulska. Obie artystki zadedykowały piosenki 77-letniej Frąckowiak.

Internauci dali wyraz swojemu niezadowoleniu w mediach społecznościowych. Zdaniem niektórych brak Frąckowiak może być związany ze zmianą władz w TVP.

"P. Frąckowiak absolutnie była przy telewizji pisowskiej. Dlatego, według mnie, nie mogła dzisiaj wystąpić. To moje zdanie w tym temacie"; "I co stało na przeszkodzie, żeby to zaśpiewała Halina Frąckowiak? Niewłaściwe poglądy polityczne? Cenzura?"; "Bardzo nieładnie, że nie może tego zaśpiewać p. Halinka. Polityki nigdy nie powinno się mieszać z muzyką" – czytamy.

Sama artystka wyjawiła, że nie dostała zaproszenia na Festiwal w Opolu. – Nie wiem, dlaczego mnie nie ma w Opolu, trzeba spytać organizatorów i tych, którzy decydowali o doborze artystów – powiedziała wymownie w rozmowie z "Faktem".

Frąckowiak podkreśliła jednak, że Janusz Kondratowicz "jest i będzie w jej sercu". –Zawsze mówiłam, że w swoich piosenkach pięknie pisał historię mojego życia. Mnie tam nie będzie, ale mam go w sercu i to od 1971 r., czyli właściwie całe moje artystyczne życie. "Papierowy księżyc", tak ważna dla mnie piosenka, to jego dar. Te wszystkie lata to był przepiękny okres nie tylko współpracy, ale i przyjaźni z Januszem – dodała.