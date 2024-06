Kayah i Piasek rozczarowali część widzów Opola. "Nie powinni prowadzić festiwalu"

W piątek (31 maja) wystartował 61. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Tegoroczną imprezę zorganizowano pod hasłem "Znów łączy", które odnosi się do niedawnych zmian w TVP. Gospodarzami imprezy zostali Kayah i Andrzej "Piasek" Piaseczny. Niestety zdaniem niektórych ikoniczny duet nie sprostał powierzonemu mu zadaniu.

Kayah i Andrzej Piaseczny zostali skrytykowani za sposób, w jaki poprowadzili Koncert "Premiery" w Opolu. Fot. PIOTR KAMIONKA / REPORTER

61. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu, który potrwa do niedzieli (2 czerwca), będzie pierwszym "świętem polskiej muzyki" po zmianach władz Telewizji Polskiej po ubiegłorocznych wyborach parlamentarnych.

Dyrektorem artystycznym tegorocznego festiwalu został Wojciech Iwański, który już wcześniej zapowiadał, że festiwal "wróci do korzeni". "Opole będzie znów festiwalem piosenki, a nie tańca jak w ostatnich latach. Orkiestra zasiądzie na scenie, co da jej kontakt z publicznością. Będzie to miało spore znaczenie dla odbioru festiwalu" – mówił Wirtualnym Mediom w marcu.

Kayah i Andrzej Piaseczny gospodarzami Opola 2024

Po zmianach w TVP w roli prowadzących festiwalu - a konkretnie Koncertu "Premiery" - mogliśmy ujrzeć Andrzeja Piasecznego oraz Kayah, którzy powrócili jako gospodarze po 26 latach. – Trochę nas nie było, dlatego wracamy wytęsknieni tej festiwalowej atmosfery, ale przede wszystkim was – mówili.

Choć para już na samym początku zwróciła się do widzów z prośbą o wyrozumiałość, wielu fanów Opola nie odebrało ich występu pozytywnie. Zdaniem niektórych Kayah i Piasek powinni trzymać się tekstu, który podawano im na prompterze, a nie improwizować.

W mediach społecznościowych internauci nie kryli zażenowania związanego z piątkowym popisem znanych gwiazd muzyki. "Kayah i Piasek swoim występem pokazali, że k*rwa nie tęskniliśmy"; "Bardzo pięknie śpiewają, ale prowadzić festiwali to jednak nie powinni"; "Opole dziś to jakaś stypa. Kayah i Piaseczny nie powinni tego prowadzić" – czytamy na portalu X (dawnym Twitterze).

Opole 2024. Kto wygrał Koncert "Premiery"?

W piątek poznaliśmy zwycięzców Koncertu "Premiery". To Józefina & Skubas, którzy zaprezentowali piękną i nietypową piosenkę o miłości "Gdy jest brzydko". Jednak nie tylko oni triumfowali w opolskim amfiteatrze.

Z kolei Nagrodę Publiczności otrzymał inny duet: Zabłocki Osobiście & Czesław Mozil za piosenkę "Ławeczka", która opowiada o przyjaźni (a ta łączy obu muzyków). Piotr Cugowski - syn Krzysztofa Cugowskiego - został natomiast wyróżniony przez ZAiKS za muzykę do utworu "Cisza przed burzą".

O nagrodę walczyło łącznie dziesięcioro wykonawców, w tym m.in. Alicja Szemplińska ("Spokojnie Panowie"), Lanberry ("Co ja robię tu"), Łukasz Drapała ("Nie będziesz sama"), Monika Lewczuk ("Lekko"), Marcin Sójka ("Dom z piasku"), Tatiana Okupnik ("Wracam"), a także Jan Górka ("No powiedz mi").

Za oprawę muzyczną Festiwalu w Opolu odpowiada w tym roku Adam Sztaba. Scenografię widowisk przygotowuje Giorgos Stylianou-Matsis, przewodniczącym jury jest Jacek Cygan, a rzecznikiem prasowym festiwalu – Marek Sierocki. Festiwal w Opolu, który potrwa do niedzieli, można oglądać w TVP1 i TVP Polonia.

