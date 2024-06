Tusk zaprasza na wiec z okazji 4 czerwca. Spodziewajcie się poważnych utrudnień w Warszawie

Wielka manifestacja zwołana przez Donalda Tuska i równie wielkie utrudnienia w ruchu – to czeka dziś mieszkańców Warszawy w późnych godzinach popołudniowych. Jeśli nie chcecie demonstrować, lepiej omijajcie szerokim łukiem okolice placu Zamkowego. A jeśli poruszacie się po stolicy komunikacją miejską, przeczytajcie, jak zmienią się trasy.

Wiec 4 czerwca w Warszawie. Będą utrudnienia w ruchu Fot. JACEK DOMINSKI/REPORTER

"4 czerwca na Placu Zamkowym w Warszawie i 9 czerwca przy urnach w całej Polsce pokażmy, że nam wciąż bardzo zależy. Na Polsce, na Europie, na uczciwej demokracji i rozliczeniu zła. Mi zależy, bardziej nie może. Przyjdźcie i przekonajcie wątpiących, słabnących i kombinujących" – napisał premier Donald Tusk w serwisie X, po raz kolejny zapraszając na wielki wiec, który odbędzie się we wtorek (04.06) w centrum stolicy.

Wcześniej szef rządu pisał w tym samym medium: "4 czerwca 1989 wybraliśmy wolność i Zachód. 4 czerwca rok temu maszerowaliśmy, by to odzyskać. 4 czerwca 2024 spotkajmy się, by tego nie stracić. Warszawa, Plac Zamkowy, 18.00".

Wiec 4 czerwca. Można się spodziewać utrudnień w ruchu.

Wiec ma mieć charakter zgromadzenia publicznego, nie jest natomiast planowany przemarsz ulicami Warszawy. Jeśli jednak organizatorom uda się powtórzyć sukces frekwencyjny marszu, który odbył się 4 czerwca 2023 roku (według różnych obliczeń udział w nim wzięło od 300 do 500 tysięcy osób), można się spodziewać komunikacyjnego paraliżu w centrum miasta.

Utrudnienia spodziewane są już przed godziną 17:00, kiedy uczestnicy manifestacji będą docierać w pobliże Placu Zamkowego, a także po godz. 19:00, czyli po zakończeniu marszu. Muszą się z tym liczyć zarówno kierowcy, jak i pasażerowie komunikacji miejskiej.

4 czerwca w Warszawie autobusy i tramwaje pojadą objazdami

W związku z manifestacją trasy wielu autobusów i tramwajów mogą ulec zmianie. Warszawski Transport Publiczny podaje, czego należy się spodziewać, jeśli zablokowany będzie przejazd ulicą Miodową i Krakowskim Przedmieściem. Zaplanowano następujące trasy zastępcze:

Autobusy linii 116, 178, 180, 503, 518 nadjeżdżające od pl. Krasińskich zjadą w ulicę Kapucyńską, a następnie przez pl. Bankowy, Senatorską, Królewską, dojadą do swoich normalnych tras. W odwrotnym kierunku autobusy ominą zamknięty fragment, jadąc przez Królewską, pl. marsz. J. Piłsudskiego, pl. Bankowy, a następnie skręcą z ulicy gen. W. Andersa w prawo, w ul. Świętojerską.

Autobusy 128 i 175 mają wyznaczony objazd wyłącznie w stronę Szczęśliwic i Lotniska Chopina – pojadą Senatorską, Wierzbową, pl. Piłsudskiego i Królewską

Autobusy 222 w kierunku Zajezdni Woronicza pojadą Wierzbową, pl. Piłsudskiego, Królewską. Natomiast pojazdy kierujące się w stronę Bielańskiej kierowane będą na trasę: Królewska – pl. Piłsudskiego – marsz. Focha – Moliera – Senatorska.

Oprócz tego zmiany mogą objąć także trasę WZ przed wiecem oraz po jego zakończeniu. Jeśli nie będzie możliwy przejazd al. Solidarności w rejonie placu Zamkowego, tramwaje linii 4 i 20 pojadą przez Most Gdański. Modyfikacji mogą ulec też trasy tramwajów:

13 : po stronie Woli dojadą do pl. Narutowicza, zaś po stronie Pragi do Ratuszowej-ZOO

23 : po stronie Woli możliwy będzie dojazd do Metra Marymont, a po stronie Pragi do Dworca Wschodniego

26 : po stronie Woli – do Metra Marymont, po stronie Pragi – do Ratuszowej-ZOO.

Podobnie ma wyglądać sytuacja w przypadku autobusów linii nr 160, które będą zawracać na wysokości Dworca Wileńskiego. Natomiast linia nr 190 będzie się chwilowo kończyć na placu Bankowym, zaś dla pojazdów nadjeżdżających od strony Marek – w pobliżu skrzyżowania al. Solidarności z ulicą Targową.

Czytaj także: https://natemat.pl/557051,donald-tusk-zgotuje-pis-pokaz-sily-nagly-komunikat-premiera-ws-4-czerwca