Szykuje się wyborczy thriller. Znamy wyniki najnowszego sondażu – jest blisko remisu

Piotr Brzózka

B lisko remisu, ale jednak ze wskazaniem na formację Jarosława Kaczyńskiego. Poznaliśmy właśnie wyniki najnowszego sondażu, przeprowadzonego na kilka dni przed niedzielnymi wyborami do Parlamentu Europejskiego. Wskazują one, że nikt z głównych pretendentów do zwycięstwa nie może się czuć pewnie. Ciekawie jest też na dalszych miejscach.