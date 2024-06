Kuriozalna sytuacja w warszawskiej PO. Miał ciągnąć listę, wlecze się w ogonie?

Piotr Brzózka

M arcin Kierwiński może mieć problem z uzyskaniem mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Z wewnętrznego sondażu, do którego dotarli dziennikarze jednego z tygodników wynika, że były szef MSWiA, choć jest "lokomotywą" warszawskiej listy Koalicji Obywatelskiej, nie cieszy się najwyższym poparciem wyborców swojej formacji. Co więcej, nie jest nawet drugi... Sam Kierwiński nie załamuje rąk, co więcej – przekonuje, że taki sondaż w ogóle nie istnieje.