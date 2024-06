"Nie zanegował, że bywa w Budapeszcie". Gierszewski w naTemat odpowiada na atak Obajtka

Natalia Kamińska

M ariusz Gierszewski z Radia Zet we współpracy z zespołem serwisu Frontstory.pl opublikował wyniki dziennikarskiego śledztwa, które wskazują, że były prezes Orlenu Daniel Obajtek bywa na Węgrzech i użytkuje tam drogi apartament. Na te ustalenia zareagował sam kandydat PiS w wyborach do PE, wysyłając odpowiedź na pytania dziennikarza. Gierszewski w rozmowie z naTemat.pl skomentował treść tego e-maila oraz zdradził, czy używano jakichś specjalnych technik lub urządzeń do ustalenia madziarskich tropów Obajtka.