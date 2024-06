Żołnierze skuci kajdankami na granicy. Jest ostra reakcja MON

Klaudia Zawistowska

S ytuacja na granicy polsko-białoruskiej jest bardzo niespokojna. Każdego dnia dochodzi do dziesiątek, a nawet setek prób nielegalnego wdarcia się migrantów na teren naszego kraju. Żeby odeprzeć ich napór, żołnierze są zmuszani do oddania strzałów ostrzegawczych. Za to jednak zostali aresztowani. Głos w sprawie zabrał minister obrony narodowej.