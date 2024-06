Wiadomo, jak czuje się Kate Middleton. Słowa księcia Williama chwytają za serce

Kate Middleton od miesięcy choruje na raka. Jak obecnie czuje się księżna? Tę informację przekazał jej mąż William na jednym z ostatnich publicznych wystąpień. – Tak bardzo chciałaby tu dzisiaj być – przyznał.

Książę William o stanie zdrowia Kate. Fot. Zak Hussein / SplashNews.com/East News

Przypomnijmy, że pod koniec marca bieżącego roku brytyjska telewizja państwowa BBC wyemitowała oświadczenie, w którym księżna Kate po długiej nieobecności w mediach ogłosiła, że poddała się chemioterapii zapobiegawczej po tym, jak wykryto u niej nowotwór.

– To oczywiście był ogromny szok, a William i ja robiliśmy wszystko, co w naszej mocy, aby przetworzyć informację i poradzić sobie z tym prywatnie dla dobra naszej młodej rodziny – tłumaczyła, podkreślając, że jej rodzina potrzebuje teraz czasu, przestrzeni i prywatności.

Występ arystokratki poprzedziło mnóstwo spekulacji dotyczących rodziny królewskiej. Na początku roku synowa króla Karola przeszła operację jamy brzusznej.

Jak teraz czuje się Kate?

Od oświadczenia w formie wideo, na którym księżna wyjaśniła, co się u niej dzieje, znów oficjalnie przestała się pokazywać przed szerszą publicznością. Obowiązki królewskie nadal jednak wykonuje William.

Ostatnio wziął udział w 80. rocznicy lądowania aliantów w Normandii – D–Day. Po przemówieniu przed weteranami i czołowymi politykami przeszedł do bezpośrednich rozmów.

Jeden z seniorów dopytał o stan zdrowia księżnej Walii. – Chciałem cię zapytać, czy twoja żona czuje się lepiej? – zwrócił się do przyszłego króla pewien mężczyzna. – Jest lepiej, dziękuję – odparł William.

– Tak bardzo chciałaby tu dzisiaj być. Wspominałem wszystkim, że jej babcia służyła w Bletchley, dlatego miałaby sporo wspólnego z kilkoma innymi paniami tutaj, które służyły w Bletchley – dodał książę.

Dodajmy, że w ostatnim czasie zagraniczne media znów snują spekulacje na temat tego, kiedy księżna Kate wróci do wystąpień publicznych. Informator "US Weekly" przekazał, że "księżna w czasie chemioterapii jest podatna na choroby, dlatego wciąż ogranicza kontakty". – Może nigdy nie wrócić do roli, w jakiej ją wszyscy wcześniej widzieli – podkreślił.

Natomiast "Daily Beast" doniosło, że "żona Williama ma wrócić do życia publicznego nie wcześniej niż jesienią tego roku lub nawet dopiero w przyszłym". Warto jednak podkreślić, że rodzina królewska nie wydała jeszcze oficjalnego stanowiska w tej sprawie.