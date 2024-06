Nie oglądaj ich z rodziną. Wybraliśmy 7 seriali z najlepszymi (i najodważniejszymi) scenami seksu

Erotyczne sceny na ekranie mogą albo przyprawić nas o ciarki żenady, albo zachwycić i wprowadzić w zmysłowy nastrój. Dziś bierzemy na tapet tę drugą opcję. Wybraliśmy seriale, które obfitują w naprawdę świetne sceny seksu – odważne, bezkompromisowe i szczere. W jednym (tylko w jednym, obiecujemy!) przypadku są lepsze niż... sam serial.

Nie tylko "Bridgertonowie" mają świetne sceny seksu Fot. Kadr z "Bridgertonów" / NETFLIX

Seriale ze scenami seksu. Nie tylko "Bridgertonowie" mają świetne zmysłowe momenty

Oto siedem seriali z najlepszymi scenami seksu. Takich tytułów jest jednak znacznie więcej, dlatego na końcu przyznaliśmy... specjalne wyróżnienia.

1. "Normalni ludzie" (2020)

"Marianne i Connel poznali się w szkole. Za nią wołano 'kujonka', a w nim kochały się wszystkie uczennice. Z czasem tę pozornie niepasującą do siebie parę zaczęło łączyć coraz więcej rzeczy. I tak właśnie zaczęła się historia skomplikowanej miłości dwóch osób, które przyciągały siebie nawzajem z taką samą siłą, z jaką odpychały" – pisała w naTemat Zuzanna Tomaszewicz o znakomitym serialu "Normalni ludzie" na podstawie książki Sally Rooney.

Dziś irlandzki serial, który zrobił gwiazdy z Paula Mescala i Daisy Edgar-Jones, ma już w niektórych kręgach wręcz kultowy status. Nie tylko genialnie analizuje współczesne związki i rozrywa serce, ale ma również jedne z najlepszych scen seksu w telewizji: szczere, prawdziwe i bez upiększeń, jedne z najbardziej realistycznych w historii telewizji. Perełka pod każdym względem.

2. Orange Is the New Black (2013-2019)

Hit Netfliksa "Orange is the New Black" opowiada historię Piper, która przez burzliwą przeszłość trafia do więzienia dla kobiet. Jej losy splatają się ze skomplikowanymi życiorysami innych więźniarek.

Ten znakomity komediodramat jest skupiony na kobiecej perspektywie, również w temacie seksu. "Momentów" jest w nim wiele, głównie jednopłciowych (szczególnie Piper z jej ukochaną Alex), ale również kobieco-męskich. Niektóre są absolutnie genialne, jak seks Soso i Poussey w kabinie toaletowej czy orgazm Boo po stosunku ze swoją dziewczyną. Czegoś takiego w telewizji wcześniej nie było (przynajmniej na taką skalę).

3. Sex/Life (2021-2013)

A teraz obiecany tytuł, w którym sceny seksu są lepsze od samego serialu. "Sex / Life" to historia matki dwójki dzieci i gospodyni domowej, która wspomina czasy swojej frywolnej młodości. Billie Connelly (Sarah Shani), żona Coopera (Mike Vogel), tęskni za dawnym życiem i luzem, jaki dawał jej związek z byłym chłopakiem Bradem (Adam Demos). Ten nieoczekiwanie wraca do jej życia.

Serial "Sex/Life" stworzony przez Stacy Rukeyser jest inspirowany powieścią "44 rozdziały o 4 mężczyznach" autorstwa BB Easton. Mimo że został zmiażdżony przez krytyków, to cieszył się dużą popularnością widzów. Zwłaszcza że – umówmy się – mało kto oglądał ten serial dla fabuły (w przeciwieństwie do reszty tytułów na naszej liście). Sceny erotyczne są w nim naprawdę zmysłowe, odważne i bez jakiejkolwiek pruderii – jak na erotyk przystało.

4. Outlander (2014-)

Fabuła "Outlandera" w pierwszych sezonach zabiera nas do XVIII-wiecznej Szkocji, a później do Ameryki Północnej. Akcja rozpoczyna się w momencie, gdy po zakończeniu II wojny światowej zamężna pielęgniarka Claire Randall (Caitríona Balfe) znajduje krąg druidzki w Inverness – mieście nieopodal jeziora Loch Ness – i przenosi się z 1945 do 1743 roku. Po cofnięciu się w czasie kobieta poznaje szkockiego wojownika Jamiego Frasera (Sam Heughan), w którym nieprzytomnie się zakochuje. Z wzajemnością.

"Outlander" na podstawie książek Diany Gabaldon to elektryzujący miks serialu historycznego, fantasy oraz romansu, który słynie z malowniczych krajobrazów, klimatycznej muzyki i... odważnych scen seksu. Nie są to jednak sceny zrobione tylko po to, by szokować: są doskonałym uzupełnieniem dla pięknej historii miłosnej Claire i Jamiego. Są namiętne i szczere, ale piękne, intymne i bardzo emocjonalne.!

5. The Affair" (2014-2019)

"The Affair" (polski tytuł to "Romans") to popularny amerykański serial z Dominikiem Westem, Ruth Wilson, Maurą Tierney i Joshuą Jacksonem. Noah Solloway, żonaty ojciec czwórki dzieci, i Alison Lockhart, kelnerka opłakująca stratę z przeszłości, pewnego razu spotykają się w restauracji, a ich życie już nigdy nie będzie takie samo.

Ten świetny serial, który liczy pięć sezonów, celnie analizuje namiętną, często destrukcyjną siłę pozamałżeńskiego romansu – dla całego otoczenia. "The Affair" pokazuje zakazany związek z perspektywy zarówno kobiecej, jak i męskiej. Podobnie jest zresztą ze świetnymi scenami erotycznymi, które pokazywane są w radykalnie różny sposób z perspektywy Alison i Noah. A to dodatkowo pogłębia całą historię.

6. Towarzysze podróży (2023)

"Towarzysze podróży" to kolejny znakomity serial na tej liście. Tym razem to nietypowe połączenie historycznego romansu i politycznego thrillera, a akcja rozpoczyna się w USA w latach 50. (i dzieje na przestrzeni kolejnych dekad).

Miniserial opowiada historię namiętnej relacji Hawka Fullera (Matt Bomer) i Tima Laughlina (Jonathan Bailey), dwóch rządowych urzędników, którzy ukrywają swój homoseksualizm. Obaj pracują dla senatora Josepha McCarthy'ego w szczytowym okresie makkartyzmu, co jak możemy się domyślić, wygeneruje spore komplikacje.

Tytuł na podstawie powieści Thomasa Mallona jest intensywny, emocjonalny i nie boi się namiętnych momentów. Te są bez wątpienia jednymi z najodważniejszych gejowskich scen seksu w historii telewizji. Ale "Towarzysze podróży" nie skupiają się tylko na seksie – to naprawdę świetna, głęboko poruszająca i łamiąca serce historia.

7. Bridgertonowie (2020-)

"Bridgertonowie" to kostiumowy hit Netfliksa na podstawie serii książek Julii Quinn. To idealne guilty pleasure (wstydliwa przyjemność) dla fanów romansów, dram i erotyki. Tak, mimo że akcja dzieje się w Londynie czasów regencji, to seksualne napięcie, pożądanie i cielesna miłość są w "Bridgertonach" – w przeciwieństwie do rozgrywających się w tej samej epoce powieści Jane Austen – kluczowe.

Najodważniejszy był do tej pory sezon pierwszy, który niektórzy nazywali nawet... soft porno. Faktycznie, historia Daphne i Simona (Regé-Jean Page i Phoebe Dynevor), którzy udawali zakochanych, aby później faktycznie się w sobie zakochać, była odważna, namiętna i bezpruderyjna. Kiedy bohaterowie mogli już oddać się pożądaniu, zrobili to naprawdę, hm... porządnie.

Nie oznacza to, że kolejne sezony były mniej zmysłowe. Bardziej wyważone, to prawda, ale wciąż maksymalnie, powiedzmy to wprost, napalone. Sezon drugi o Anthonym i Kate (Jonathan Bailey i Simone Ashley), który wykorzystał motyw od wrogów do kochanków, aż kipiał od żądzy i emocji, a trzecia odsłona "Bridgertonów" wcale nie zostaje w tyle.

Do tej pory poznaliśmy jedynie połowę historii Penelope i Colina (Nicola Coughlan i Luke Newton), ale scena w powozie już dostarczyła nam mocnych wrażeń. Kolejne odcinki 13 czerwca, a zwiastun sugeruje, że w sypialni (i wcale nie tylko) będzie się działo...

Inne seriale ze śmiałymi i świetnymi scenami seksu:

Królowa Charlotta: Opowieść ze świata Bridgertonów

Seks w wielkim mieście

Masters of Sex

Ich własna liga

Spartakus

Czysta krew

Skins

Branża

Szkoła dla elity

Obsesja

Słowo na L

Słowo na L: Generacja Q

Wielka

Opowieść podręcznej

Sex Education

Euforia

Easy

Queer as Folk

Sense8

Good Trouble

P-Valley

Dynastia Tudorów

Gra o tron

Californication

Vida

Wywiad z wampirem

Bez skazy

Zakłamanie

Carnival Row

Czytaj także: https://natemat.pl/507769,filmy-o-seksie-na-netfliksie