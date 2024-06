Poruszające chwile na pogrzebie Rewińskiego. Nagle odczytali... list od Dudy

7 czerwca odbył się pogrzeb Janusza Rewińskiego. Filmowy Siara spoczął na jednym z warszawskich cmentarzy. W ostatnim pożegnaniu uczestniczyła najbliższa rodzina aktora. Młodszy syn wygłosił poruszającą przemowę. Odczytano też list od Andrzeja Dudy.

Odbył się pogrzeb Janusza Rewińskiego. Fot. Wojciech Olkusnik/East News

"Nie żyje Janusz Rewiński" – taka informacja obiegła media na początku czerwca 2024 roku i zasmuciła rodzinę, znajomych, fanów i wiele osób ze świata artystycznego. Uroczystości pogrzebowe słynnego aktora miały miejsce w kościele p.w. Matki Bożej Anielskiej w Warszawie-Radości. Nabożeństwo rozpoczęło się o godz. 12:00 7 czerwca.

Pogrzeb Janusza Rewińskiego

Przed żałobnikami wystąpił młodszy syn Rewińskiego, który na co dzień jest śpiewakiem.

Jego przejmującą przemowę zacytował "Super Express". – Tata zawsze był profesjonalistą w swojej dziedzinie. Dbał o najdrobniejsze szczegóły swoich postaci, by dawać im jakiś element prawdy. Pragnął być autentyczny – mówił Aleksander Rewiński.

Wspomniał czasy dzieciństwa. Za dobre wyniki w nauce dostawał od ojca prezenty. – Kiedyś dostałem biografię Ireny Kwiatkowskiej i wieczne pióro, z dedykacją – wymieniał.

Przed laty Janusz Rewiński miał powiedzieć do niego: – Jak będziesz starym piernikiem, zostań malarzem albo muzykiem... Jestem muzykiem. (...) Przyszliśmy tu, by go pożegnać, ale ja mówię mu do zobaczenia – podsumował.

Na pogrzebie pojawił się również Tadeusz Deszkiewicz, który zaprezentował list od prezydenta. Przypomnijmy, że przed wyborami w 2015 roku Rewiński udzielił poparcia Andrzejowi Dudzie i zaangażował się w jego kampanię.

"Podziwiałem jego kunszt. (...) Żył i tworzył tak, jak pragnął. Na swoich zasadach. Był człowiekiem wolnym i niezależnym" – napisał na początku Duda. Zdecydował też pośmiertnie uhonorować Rewińskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi artystyczne.

Przypomnijmy, że aktor wystąpił w wielu produkcjach, ale największą popularność przyniosła mu rola Stefana "Siary" Siarzewskiego, bossa mafijnego z Warszawy, który odbija Jurka Kilera (Cezary Pazura) z więzienia i zleca mu zabójstwo Ferdynanda Lipskiego (Jan Englert).

W "Kilerze" Juliusza Machulskiego Rewiński mówi słynne: "Mają rozmach, sk****syny", "Cycki se usmaż! Ty wiesz, kto to jest? To jest Kiler!" czy "Wąski, jak ty mnie zaimponowałeś w tej chwili".