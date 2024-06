Nagła śmierć wójta gminy Kobylnica. "Jeszcze w piątek był w pracy"

Alan Wysocki

N ie żyje Leszek Kuliński. Wójt Kobylnicy jeszcze w miniony piątek przyszedł do pracy, a w niedzielę ogłosił wyniki wyborów na urzędy sołtysów i do rady sołectwa. Gminą rządził nieprzerwanie od 1998 roku. Teraz poinformowano, co było przyczyną nagłej śmierci.