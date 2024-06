12 domów na sprzedaż za 3 euro. Czas rzucić wszystko i wyjechać do raju?

Klaudia Zawistowska

C eny nieruchomości w Polsce potrafią przerażać. W Warszawie za metr kwadratowy trzeba zapłacić kilkanaście tysięcy złotych. Nietrudno się więc dziwić, że coraz więcej osób woli kupić mieszkanie za granicą. Zwłaszcza że we Włoszech całe domy sprzedają za 3 euro, czyli ok. 13 zł.