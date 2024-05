Włoska Wenecja od lat pozostaje jednym z najchętniej odwiedzanych miast świata. Przez zalewające ją tłumy turystów, zapadła decyzja o wprowadzeniu tam opłat za wstęp. Po co jednak przepłacać, jeśli alternatywą są aż trzy urokliwe polskie Wenecje, o których słyszało niewiele osób?

Bydgoska Wenecja to jedna z ciekawszych propozycji na spędzenie długiego weekendu w Polsce Fot. Marek BAZAK/East News

Polacy zakochali się w podróżowaniu. Bez wyjazdów wielu z nas nie wyobraża sobie już życia. Jednak coraz częściej sprawdza się przysłowie "cudze chwalicie, swego nie znacie". Długi weekend to idealny czas, żeby odczarować polską turystykę. Nasz kraj skrywa bowiem wiele urokliwych miejsc. Takich jak nasze Wenecje.

Polska Wenecja północy. Lidzbark Warmiński doceniali nawet Niemcy

Lidzbark Warmiński dziś jest niewielkim miastem, które posiada wyjątkową historię. W przeszłości był bowiem stolicą regionu. Status ten straciło jednak w XIX wieku, a dziś mieszka w nim kilkanaście tysięcy osób. Jednak to właśnie oni na co dzień mogą cieszyć się cudownymi widokami, ale i niezwykłymi właściwościami zdrowotnymi tej części Polski.

Lidzbark Warmiński jest bowiem jednym z najmłodszych uzdrowisk w Polsce. Status ten uzyskał w 2023 roku, jednak z jego walorów dla zdrowia już lata temu korzystali Niemcy. Przed II wojną światową to oni zjeżdżali do Luftkurortu, który słynął z bardzo dobrej jakości powietrza, a także wód termalnych. Tak zostało do dziś. Jednak dzięki inwestycjom, kuracjusze i turyści mogą za darmo korzystać m.in. z ogromnej tężni solankowej.

Dlaczego jednak Lidzbark Warmiński zyskał miano polskiej Wenecji? Przez miasto przepływają dwie rzeki – Łyna i Symsarna. To właśnie dzięki nim miasto poprzecinane jest wieloma kanałami, wzdłuż których mogą spacerować mieszkańcy i podróżni.

Miasto słynie z jeszcze jednej wyjątkowej atrakcji – Zamku Biskupów Warmińskich. To najlepiej zachowany zamek gotycki w Polsce! Przez niektórych bywa nazywany Wawelem Północy. Z byłą siedzibą królów łączą go bowiem bardzo podobne krużganki. Na uwagę zasługuje również znajdująca się w jego murach kaplica, którą udekorowano w stylu rokoko. Jej największą ozdobą są organy, które odrestaurowana w latach 2022-2023.

Lidzbark Warmiński to również świetne miejsce dla osób lubiących aktywnie spędzać wolny czas. Urokliwe miasteczko zachęca nie tylko do spacerów wzdłuż kanałów, ale również do wycieczek rowerowych. W jego pobliżu znajduje się wiele tras dla miłośników dwóch kółek. Dzięki temu miasto stało się częścią rowerowego szlaku Green Velo.

Polska Wenecja, w której zakochali się Brytyjczycy. Bydgoszcz to nadal niedoceniana perełka

Podróżując dalej śladami polskich Wenecji, warto zwrócić uwagę na Bydgoszcz. Do włoskiego miasta porównuje się zwłaszcza tutejszą Wyspę Młyńską. Wenecja Bydgoska to zespół budynków starego miasta położonych bezpośrednio nad rzeką Młynówką. Można się tamtędy przespacerować lub przejechać rowerem. Ciekawostką znajdującą się w jej pobliżu jest Muzeum Mydła i Historii Brudu.

Wyspa Młyńska to cudowne miejsce, które opiera się współczesnej cywilizacji. Czas się tam zatrzymał, dzięki czemu stanowi ona istną zieloną enklawę w centrum dość dużego miasta oraz jednej ze stolic woj. kujawsko-pomorskiego. I choć wśród polskich turystów nie jest ona najlepiej znana, to wiele wskazuje na to, że czeka ją zalew turystów z Wielkiej Brytanii.

Jesienią 2023 roku popularna wyszukiwarka lotów Skyscanner opublikowała analizę dotyczącą najczęstszych zapytań podróżnych w Wielkiej Brytanii. Bydgoszcz zajęła w nim czwarte miejsce, odnotowując wzrost na poziomie ponad 300 proc. Dlaczego tak się stało? Brytyjczycy mają doceniać bardzo dobry stosunek jakości do ceny. Ich zdaniem miasto oferuje ciekawe atrakcje i architekturę przy równocześnie dość niskich kosztach noclegu i transportu.

Polska Wenecja na granicy z Czechami. Cieszyn to nie tylko miasto od budynku z banknotu 20-złotowego

Polska może pochwalić się jeszcze jednym miastem, które przecina urokliwy kanał, wzdłóż których nie brakuje zabytkowych budynków. Jeżeli spędzacie długi weekend na Śląsku, koniecznie zajrzyjcie do Cieszyna.

Miasto to jest znane z dwóch powodów. Sławę zawdzięcza na pewno Rotundzie romańskiej z XI wieku, która znajduję się na banknocie 20-złotowym. Drugi powód to Most Przyjaźni, który wybudowano nad Olzą. Łączy on Polskę i Czechy. Jednak Cieszyn ma znacznie więcej do zaoferowania. Nigdzie indziej w Polsce długie kolejki nie ustawiają się przecież po kanapki ze śledziem.

Urokliwą atrakcją tego miasta jest Cieszyńska Wenecja. Nazwa ta związana jest z kanałem zwanym Młynówką. W przeszłości był on wykorzystywany w dwóch młynach wodnych, a także w elektrowni wodnej, która zasilała dworzec kolejowy. Dziś nie ma na nim już żadnego młynu, jednak nadal nie brakuje tam budynków z XVIII i XIX wieku. Dzięki niezwykłemu urokowi i wielu lokalom gastronomicznych pojawiają się tam turyści, ale spacerem w tej części miasta nie pogardzą również jego mieszkańcy.