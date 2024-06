Rozwścieczony byk taranował ludzi podczas rodeo. Do sieci trafiło szokujące nagranie

Alan Wysocki

D o sieci trafiły szokujące nagrania pokazujące rozwścieczonego byka, taranującego ludzi podczas wielkiego wydarzenia. Okazuje się, że do zdarzenia doszło podczas rodeo w Oregonie. W wyniku incydentu aż pięć osób trafiło do szpitala. Organizatorzy wskazali, że to pierwszy tego typu incydent od 1940 roku.