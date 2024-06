Raper, wielbiciel Wieniawy i Dody... Oto nowy "Atmosferić" w polskiej kadrze

Marek Deryło

T ymoteusz Puchacz nie bronił się jakoś bardzo, gdy zapytano go w czwartek, czy jest w drużynie następcą legendarnego "Atmosfericia". A to wszakże bardzo ważna funkcja, zwłaszcza podczas takich imprez jak Euro. Już wyjaśniamy, o co chodzi.