Ekstremalne upały w Europie. Ten kraj się gotuje, strażacy mają pełne ręce roboty

Konrad Bagiński

Grecję nawiedziła najwcześniejsza w historii pomiarów fala letnich upałów. Zamknięto atrakcje turystyczne, osoby starsze zaproszono do klimatyzowanych wnętrz. Straż pożarna jest wzywana do coraz większej liczby pożarów. W Atenach temperatura sięgnęła aż 43 stopni Celsjusza. To źle wróży temu krajowi latem.