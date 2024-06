Zbigniew Ziobro przeszedł kolejną operację – ujawnił były wiceminister sprawiedliwości Michał Woś. Poseł Suwerennej Polski zapowiedział jednocześnie, że Ziobro chciałby zeznawać przed komisją śledczą ds. Pegasua. Ma bowiem do przekazania ważne przesłanie. Jakie?

Zbigniew Ziobro przeszedł kolejną operację. Chce iść na komisję śledczą Fot. ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER

Michał Woś, dawny zastępca Ziobry w resorcie sprawiedliwości wystąpił w programie "Gość Poranka" na antenie TVP Info. Zdradził, jak dziś czuje się jego dawny pryncypał, od kilku miesięcy walczący z nowotworem przełyku.

– Zbigniew Ziobro jest bardzo osłabiony po kolejnej operacji. Zadzwoniłem do niego już po zabiegu, czysto prywatnie zapytałem o stan zdrowia. Nie wiem, jaki jest plan leczenia, to już są decyzję pana ministra Ziobry – stwierdził Woś.

Były wiceminister wie natomiast, jaki jest plan polityczny szefa Suwerennej Polski na najbliższe tygodnie. Ujawnił, co Ziobro zamierza zrobić z "zaproszeniem" przed oblicze sejmowej komisji zajmującej sprawą Pegasusa.

– On chce przyjść na tę komisję i powiedzieć publicznie, że operacja Pegasus to była operacja przygotowana przez ówczesną opozycję, a dzisiaj rządzących, by wmówić że wszyscy są inwigilowani – powiedział Michał Woś w TVP Info.

Zbigniew Ziobro wezwany na komisję ds. Pegasusa na 1 lipca

Informacja o tym, że komisja chce przesłuchać Ziobrę 1 lipca o godzinie 10, pojawiła się w dwa dni temu (w środę 12.06). Szczegóły w tej sprawie przekazali podczas konferencji prasowej posłowie Magdalena Sroka i Paweł Śliz z Trzeciej Drogi, Witold Zembaczyński z KO oraz Tomasz Trela z Lewicy.

Politycy mają do byłego ministra sprawiedliwości wiele pytań, dotyczących w szczególności zakupu Pegasusa ze środków Funduszu Sprawiedliwości, przeznaczonych teoretycznie m.in. na pomoc ofiarom przestępstw.

Tomasz Trela wspomniał między innymi o wniosku CBA skierowanym do Ministerstwa Sprawiedliwości "w nawiązaniu do wcześniejszych ustaleń".

– Pytaliśmy świadków, o jakie chodzi ustalenia, kto brał w nich udział. Wszyscy, łącznie z Michałem Wosiem, powiedzieli, że nie brali udziału w żadnych ustaleniach. Jeśli nie oni, to pewnie Zbigniew Ziobro – stwierdził Trela.

Jeśli Ziobro jest chory i nie może przyjść, niech przedstawi dokumenty

Paweł Śliz powiedział: – Jeśli Zbigniew Ziobro jest chory, to tak jak każdy świadek będzie musiał przedłożyć stosowne dokumenty. Komisja będzie podejmowała stosowne kroki, żeby weryfikować rzeczywisty stan.

Z Kolei Magdalena Sroka zaznaczyła, że były minister sprawiedliwości może zostać przesłuchany również poza budynkiem Sejmu.

Posłowie już teraz zapowiedzieli, że Zbigniew Ziobro zostanie zwolniony z obowiązku dochowania tajemnicy.

