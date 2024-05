Potwierdziły się zapowiedzi, iż afera wokół Funduszu Sprawiedliwości doprowadzi do sformułowania wniosków o uchylenie immunitetu części parlamentarzystów, których nazwiska się w niej przewijają. Minister sprawiedliwości i prokurator generalny właśnie ujawnił, w czyjej sprawie do marszałka Sejmu już skierowano odpowiednie pismo.

– Wysłałem pismo do pana marszałka Sejmu Szymona Hołowni. Treść jest następująca: "na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora w załączeniu uprzejmie przekazuje wniosek Prokuratora Krajowego z dnia 28 maja 2024 roku wystosowany na kanwie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Zespół Śledczy nr 2 Prokuratury Krajowej o wyrażenie zgody na pociągnięcie pana Michała Wosia, posła na Sejm RP do odpowiedzialności karnej" – poinformował Adam Bodnar na zwołanej we wtorkowe popołudnie konferencji prasowej.

Jak dodał minister sprawiedliwości i prokurator generalny, wpływowy poseł Suwerennej Polski po uchyleniu mu immunitetu miałby odpowiadać za czyn z art. 231 par. 1 i 2 Kodeksu karnego w zbiegu z art. 296 par. 3 kk w związku z art. 11 par. 2 kk. W wymienionych przepisach mowa o nadużyciu uprawnień przez funkcjonariusza publicznego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej oraz wyrządzeniu szkody majątkowej w wielkich rozmiarach. Grozi za to kara pozbawienia wolności do lat dziesięciu.

– Ten wniosek został już złożony na biurze podawczym w Kancelarii Sejmu. To jest obszerny wniosek, ma 28 stron. Decyzja oczywiście należy do marszałka, który będzie musiał zdecydować o skierowaniu go do Komisji Regulaminowej – zauważył szef resortu sprawiedliwości.

