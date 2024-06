Ks. Krzysztof K. w 2023 roku został prawomocnie skazany za wykorzystywanie seksualne osoby z niepełnosprawnością intelektualną. W 2011 roku duchowny został uhonorowany państwowym orderem, a teraz kapituła złożyła wniosek o odebranie mu wyróżnienia. Decyzja należy do prezydenta Andrzeja Dudy.

Ks. Krzysztof K. to były misjonarz, który przez ponad 20 lat pracował między innymi na Łotwie oraz w Kazachstanie. Z ustaleń mediów wynika także, że już w 2014 roku do zakonu chrystusowców, do którego należał, dotarły pierwsze sygnały o tym, że duchowny mógł dopuścić się okrutnego przestępstwa.

– W październiku 2014 roku w Towarzystwie Chrystusowym otrzymaliśmy pisemne zgłoszenie od jednej z poszkodowanych Krzysztofa K. Zgłoszenie zostało przesłane przez pełnomocnika prawnego poszkodowanej. Na podstawie tego zgłoszenia władze naszego zgromadzenia natychmiast podjęły decyzję o wszczęciu postępowania w tej sprawie – powiedział Onetowi ks. Marek Grygiel SChr, rzecznik zgromadzenia.

K. został wydalony ze stanu duchownego na początku 2018 roku, a – jak podaje portal – na początku sierpnia 2023 usłyszał prawomocny wyrok za wykorzystywanie seksualne osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Jak czytamy, decyzja miała zapaść przed Sądem Okręgowym w Poznaniu i taka informacja została przekazana przez polskie MSZ do kapituły Orderu Odrodzenia Polski.

W 2011 roku duchowny otrzymał bowiem z rąk ówczesnego prezydenta Bronisława Komorowskiego Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – za swoją pracę polonijną, społeczną, kulturotwórczą, a także harcerską.

Dziennikarze Onetu ustalili, że 12 czerwca kapituła Orderu Odrodzenia Polski skierowała do Kancelarii Prezydenta uchwałę, w której zwróciła się z wnioskiem o pozbawienie Krzysztofa K. tego ważnego państwowego odznaczenia.

Jest ono przyznawane na mocy Ustawy o orderach i odznaczeniach, znajduje się w niej również zapis (art. 36), który mówi, że: "prezydent może podjąć decyzję o pozbawieniu orderów i odznaczeń na wniosek Kapituł Orderów [...] w razie stwierdzenia, że: odznaczony dopuścił się czynu, wskutek którego stał się niegodny orderu lub odznaczenia".

Co ciekawe, wniosek kapituły miał nie zyskać jednomyślności wśród jej członków. – Prawomocny wyrok nie powinien budzić naszych wątpliwości. Kapituła wystąpiła o uzasadnienie wyroku, z którego wynika, że duchowny został skazany prawomocnie na trzy lata i sześć miesięcy pozbawienia wolności, a do tego na pięć lat pozbawienia praw publicznych – przekazał kanclerz kapituły.

Kancelaria Prezydenta przekazała z kolei, że wniosek nie wpłynął jeszcze na biurko Andrzeja Dudy. Nie wiadomo też, jaką decyzję podejmie prezydent.

Kim jest Krzysztof K.?

Krzysztof K. był przed laty między innymi proboszczem parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Czkałowie w Kazachstanie. Tam tworzył struktury parafialne i polonijne.

O jego działalności informowały także media. K. odpowiadał za budowę kościoła i plebani, a także kupił i wyremontował budynek, w którym powstał Dom Polski z największą polonijną biblioteką w Azji Środkowej.