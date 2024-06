Niech cię nie zmylą urokliwe obrazki portu lotniczego z morzem w tle i interesująca lokalizacja na mapie. Po wylądowaniu tam frustracja sięga zenitu, w niekończących się kolejkach ludzie mdleją przez duchotę, obsługa niezbyt spiesznie wykonuje swoje obowiązki. A mowa niestety o lotnisku, które co roku odwiedzić musi rzesza polskich turystów, bo zapewnia ono dostęp do jednego z naszych wakacyjnych rajów.

Port lotniczy w Heraklionie na Krecie w Grecji to popularny punkt dla lotów czarterowych. I najgorsze lotnisko Europy. Fot. AP / Associated Press / East News

Kto tam kiedyś już był, ten pewnie przypuszcza, że mowa o Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Nikosa Kazandzakisa w Heraklionie na Krecie (kod IATA: HER). Oprócz tego miejsca największa wyspa Grecji ma jeszcze dwa inne lotniska – w miastach Chania i Sita, ale to przez kreteńską stolicę najczęściej lata się do miejscowości położonych w centralnej części wyspy.

Heraklion International Airport "Nikos Kazantzakis", czyli lotnisko z piekła rodem

Lotnisko w Heraklionie ze względu na swoje położenie jest popularne wśród biur podróży, które tam kierują swoje loty czarterowe, aby potem autokarami rozwieźć klientów po jak największej części Krety. Jeśli w tegoroczne wakacje wybierasz się na tę wyspę, miej już świadomość, że przylot i powrót nie będą należały do najprzyjemniejszych części podróży.

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Nikosa Kazandzakisa w Heraklionie od lat znajduje się w czołówce rankingów najgorszych lotnisk w Europie i na świecie. Ostatni "tytuł" to miejsce zdobyło na początku 2024 roku, gdy swój najnowszy raport opublikowała renomowana firma Skytrax.

Na co uważać w Heraklionie na Krecie? O tym najczęściej wspominają turyści, który tam byli

Przy ocenie poszczególnych portów lotniczych bierze ona pod uwagę takie kwestie jak komfort pasażerów, poziom czystości oraz sprawność i uprzejmość personelu lotniskowego. Heraklion zawiódł praktycznie na każdym polu.

Wśród skarg turystów, którzy musieli skorzystać z tego lotniska na Krecie, najgłośniej wybrzmiewają te dotyczące brudnych, a czasem i zniszczonych toalet oraz miejsc przeznaczonych dla rodziców z dziećmi.

A kto jeszcze na miejscu zwrócił na ten czy inny problem uwagę lub poprosił Greków o pomoc, szybko dowiedział się, że zachowanie obsługi też pozostawia wiele do życzenia.

Od lat pracownicy portu lotniczego w Heraklionie na Krecie krytykowani są przez pasażerów nie tylko za opryskliwość, ale i powolną pracę czy brak minimalnego szacunku dla bagaży.

Do kuriozalnych scen dochodziło tam w pandemicznych sezonach. Grecja teoretycznie miała wymagający system kontroli podróżnych, tymczasem ludzie odpowiedzialni za kontrolę certyfikatów i wyników testów... z nogą założoną na nogę po prostu przyglądali się tłumowi wychodzącemu z kolejnych maszyn.

Masz skrót "HER" na bilecie do Grecji? To lepiej naładuj smartfona i weź coś chłodzącego...

Jak podkreślono w raporcie Skytrax, lotnisko w Heraklionie zawodzi także jeśli chodzi o łatwość przemieszczania się. Znalezienie mapy obiektu graniczy z cudem, obsługa nie pomaga, więc podróżni często nie mają pojęcia, gdzie dalej iść.

Do tego dochodzi zwykle niedziałająca (przynajmniej prawidłowo) klimatyzacja, więc na wszystkie inne problemy nakłada się duchota.

TEST: Robisz tak na wakacjach? Sprawdź, czy mogą Cię uznać za "turystę niskiej jakości"

Warto pamiętać, że kto ląduje lub wylatuje ze stolicy Krety, ten wcześniej powinien zadbać o naładowanie smartfona i innych potrzebnych urządzeń elektronicznych. Dostęp do gniazdek elektrycznych jest w Heraklionie praktycznie zerowy, o portach USB można tylko pomarzyć.

Dla turysty, któremu rozładowuje się bateria, wybawieniem bywają lokale gastronomiczne, ale... te często są zamknięte w godzinach odlotów samolotów czarterowych.

Czytaj także: https://natemat.pl/560096,czego-nie-obejmuje-all-inclusive-to-na-pewno-nie-bedzie-w-cenie-wczasow-ai