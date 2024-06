Paul McCartney skończył 82 lata. Z tej okazji ogłosił aż osiem koncertów w Europie

Sir Paul McCartney obchodzi 18 czerwca 82. urodziny, ale wcale nie zwalnia tempa. Członek legendarnych The Beatles dodał osiem koncertów w Europie do swojej trwającej światowej trasy koncertowej "Got Back Tour". A to wcale nie wszystko, bo nieco wcześniejszy prezent od słynnego muzyka dostali również fani Wings, drugiego zespołu McCartneya.

Paul McCartney skończył 82 lata Fot. FR25496 AP/Associated Press/East News

Nowe daty koncertów sir Paul McCartney ogłosił dzień przed swoimi 82. urodzinami. Członek The Beatles wystąpi 4 i 5 grudnia tego roku w La Defense Arena w Paryżu oraz 9 i 10 grudnia w Wizink Centre w Madrycie, a także 14 i 15 grudnia w Co-op Live w Manchesterze oraz 18 i 19 grudnia w The O2 Arena w Londynie w swojej rodzinnej Wielkiej Brytanii.

Nie dość, że Paul McCartney wystąpi na Wyspach Brytyjskich aż cztery razy, to koncert w Paryżu będzie jego pierwszym od 2018 roku, a w Hiszpanii – pierwszym od 2016 roku. Niestety na trasie zabrakło Polski.

W sumie McCartney ma teraz 13 koncertów zaplanowanych na ten rok. Podczas swojej trasy koncertowej "Got Back Tour", która rozpoczęła się w 2022 roku, odwiedzi jeszcze: Montevideo w Urugwaju (1 października), Buenos Aires (5 października) i Córdobę (23 października) w Argentynie, Santiago w Chile (11 października) oraz Limę w Peru (27 października). Wcześniej występował m.in. w USA i Australii.

To nie koniec urodzinowych celebracji sir Paula. 14 czerwca ukazał się również koncertowy album Wings, czyli zespołu McCartneya, który istniał od 1971 do 1981 roku (muzyk występował w nim ze swoją żoną Lindą McCartney, która zmarła w 1998 roku). Nagrania live na "One Hand Clapping" pochodzą z 1974 roku. Zarejestrowano je w legendarnym Abbey Road Studios i wydano dopiero teraz, po 50 latach.

O czym jest "Yesterday" The Beatles? Paul McCartney wyjawił to po latach

"Yesterday" to jeden z najbardziej kultowych utworów The Beatles, do których tekst napisał Paul McCartney. Słynną balladę wydano w 1965 roku wraz z piątym albumem studyjnym grupy zatytułowanym "Help!". Do dziś "Yesterday" jest uważane za jedną z najwybitniejszych piosenek wszech czasów, a jednocześnie to jeden z najczęściej coverowanych utworów w historii muzyki (obok "Hallelujah" Leonarda Cohena).

Jak pisaliśmy w naTemat, prawie 60 lat po premierze "Yesterday" sir Paul McCartney wyjawił w podcaście "A Life in Lyrics", jaka historia kryje się za tekstem jego autorstwa.

81-letni artysta zdradził, że inspiracją dla spisanych przez niego słów był "godny pożałowania" moment, w którym naigrywał się ze swojej matki. – Czasem docenia się to dopiero z perspektywy czasu. Bardzo wyraźnie pamiętam, że pewnego dnia poczułem się bardzo źle z samym sobą, ponieważ zawstydziłem moją mamę – wyjaśnił.

– Byliśmy na podwórku, a ona mówiła bardzo doniośle. Miała irlandzkie pochodzenia i pracowała jako pielęgniarka. (...) Wiem, że powiedziała coś w stylu: "Paul, czy zapytasz się go, czy jedzie..." – wspominał, podkreślając, że wyśmiał wtedy sposoby mówienia mamy. McCartney dodał też, że od razu pożałował swojego zachowania.

"Yesterday" napisał w wieku 24 lat – dekadę wcześniej jego matka, Mary McCartney, zmarła z powodu raka piersi. Nadmieńmy, że wiele słuchaczy uważało dotąd, iż słowa "Why she had to go? / I don't know, she wouldn't say / I said something wrong?" dotyczyły rozstania z ukochaną.

Czytaj także: https://natemat.pl/522496,paul-mccartney-nie-zyje-od-57-lat-wierzy-w-to-wielu-fanow-the-beatles