Grad wielkości piłek do ping-ponga i potężne burze. IMGW wydał ostrzeżenia dla połowy kraju

W nocy z wtorku na środę przez Polskę przeszły burze – mocno padało, a w wielu miejscach spadł grad o wielkości piłek do tenisa stołowego. W środę pogoda jednak się nie poprawi – po południu i wieczorem pojawią się kolejne burze. Według synoptyków może być niebezpiecznie.

Potężne burze przeszły przez Polskę. Kolejne ostrzeżenia IMGW. Fot. Jan Graczynski/East News/IMGW/zrzut ekranu

Kolejne burze nad Polską

Z najnowszych prognoz IMGW wynika, że w środę burze występować będą przede wszystkim w południowo-wschodniej części kraju (poza Podkarpaciem). "Zjawiskom burzowym towarzyszyć będą opady deszczu do około 40 mm. Lokalnie porywy wiatru mogą osiągać do 110 km/h. Burze będą się stopniowo odsuwały na wschód kraju" – czytamy w prognozie synoptyków.

Dla centrum, Lubelszczyzny, Podkarpacia, Małopolski oraz Śląska wydano ostrzeżenia II stopnia przed burzami. "Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 30 mm do 40 mm, oraz porywy wiatru do 90 km/h, lokalnie do 110 km/h. Miejscami grad" – brzmi ten alert. Będzie też bardzo ciepło – w niektórych miejscach termometry pokażą nawet ponad 30 stopni na plusie.

Burze przeszły przez Polskę już ostatniej nocy. Na Dolnym Śląsku spadł nawet grad wielkości piłek do tenisa stołowego.

Znane są już wstępne prognozy na lato

Jaka jednak będzie reszta lata 2024 roku? Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy przygotował "Eksperymentalną prognozę długoterminową temperatury i opadu" na lipiec, sierpień, wrzesień i październik 2024. Co oznacza, że jest ona "eksperymentalna"?

– Nasi synoptycy cały czas prowadzą update przeliczeń dla poszczególnych miesięcy, pojawiają się różne modyfikacje, stąd jest to prognoza eksperymentalna, bo nie jest to jeszcze taki doskonały model. Natomiast te wyniki już są w miarę dobre, to znaczy, że sprawdzalność ich wynosi od 45 do nawet 55, a miejscami 60 proc. – wyjaśnił ostatnio w rozmowie z naTemat.pl Grzegorz Walijewski, rzecznik IMGW-PIB.

I dalej wyjaśnił: – To nie jest prognoza taka stricte pogodowa, gdzie oczekiwać można sprawdzalności na poziomie 85 proc. i więcej, tylko klimatologiczna. I – patrząc na realia europejskie – mówi się, że jeżeli sprawdzalność jest powyżej 35 proc., to jest dobry wynik. Dzięki takim danym ludzie mogą zaplanować wakacje w Polsce, ale korzystają z nich także służby.

A jak także tłumaczyliśmy w naTemat.pl, patrząc na mapy i analizy synoptyków IMGW, można stwierdzić jedno: pogoda latem będzie ekstremalna. Co więcej, nie tylko w Polsce, ale też na południu Europy. Wystarczy spojrzeć na lipiec i sierpień w naszym kraju – przy prognozach temperatur dla największych miast jest adnotacja "powyżej normy". Szczegóły tej prognozy są w tym linku.