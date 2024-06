Wydano żółte i czerwone alerty. IMGW mówi, gdzie nadciągają ulewy i burze

Pogoda nie tylko się nie ustabilizuje, ale wręcz znów da nam popalić. Najnowsza prognoza pogody zwiastuje kolejne burze, ulewne opady deszczu oraz silne porywy wiatru. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał serię alertów pogodowych, które od poniedziałku do czwartku obejmą niemal cały kraj. Wiadomo jednak, kiedy spodziewać się końca niebezpiecznych zjawisk.

Prognoza pogody. IMGW wydało serię alertów. Idą burze i ulewy. Fot. Paweł Murzyn / Reporter / East News ; IMGW

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał najnowszą prognozę pogody na nadchodzący tydzień (17-23 czerwca). Nic nie wskazuje na to, by doszło do ustabilizowania pogody.

Prognoza pogody. IMGW wydało serię alertów. Idą burze i ulewy

Upalne, ciepłe dni cały czas będą przeplatać się z ulewnymi opadami deszczu, burzami, a nawet gradem.

W poniedziałek możemy spodziewać się temperatury od 23 stopni Celsjusza na północnym wschodzie aż do 28 stopni na południu. Nieco chłodniej będzie w rejonach górskich i nadmorskich. Tam możemy spodziewać się 22 stopni ciepła.

Niemniej jednak już w godzinach popołudniowych i wieczornych na zachodzie kraju należy przygotować się na burze z ulewnym deszczem, gradem, a także porywami wiatru o prędkości do 80 km/h.

Sytuacja nie zmieni się również we wtorek. Temperatura wyniesie od 23 stopni Celsjusza na północnym zachodzie do 30 stopni na południowym wschodzie. Nad morzem odczujemy 20 stopni, a w centrum 27 stopni Celsjusza.

Jak czytamy, lokalnie wystąpią burze z ulewnym deszczem, gradem, a porywy wiatru osiągną prędkość do 75 km/h. Gwałtowne burze będą przemieszczać się nad północno-zachodnią Polską w nocy z wtorku na środę.

Z kolei w środę strefa burz będzie doświadczać mieszkańców wschodniej części Polski. Temperatura wyniesie od 16 stopni Celsjusza nad morzem do 22 stopni na zachodzie oraz 31 stopni na wschodzie i południu.

Pogoda poprawi się dopiero w czwartek. Wówczas doznamy nieznacznego ochłodzenia, a burze, opady i porywy wiatru wreszcie ustaną. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 stopni Celsjusza na wschodzie do 26 stopni na południowym zachodzie.

I już od piątku możemy spodziewać się powrotu konkretnych upałów. Synoptycy przewidują jedynie lokalne, przelotne opady deszczu. W całym kraju odczujemy od 30 stopni Celsjusza w centrum Polski do aż 33 stopnie na zachodzie.

Nieco chłodniej będzie we wschodniej Polsce. Tam termometry wykażą wartości od 24 do 28 stopni Celsjusza.

Od poniedziałku do czwartku w niemal wszystkich regionach kraju będą obowiązywały ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego i drugiego stopnia. Wyjątkiem są jedynie województwa opolskie i łódzkie.