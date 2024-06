"Gratulujemy wszystkim osobom uczniowskim oraz życzymy niezapomnianych wakacji" – taki wpis pojawił się na oficjalnym profilu Kancelarii Premiera. Post szybko został skasowany, ale internet nie byłby internetem, gdyby o takiej gratce zapomniał. Ponieważ w przepastnym oceanie sieci nic nie ginie, screen tego dzieła hula teraz po serwisach, budząc niemałe emocje. Sytuację wykorzystał jeden z posłów PiS, barwnie pisząc o stanie umysłu "osób rządowych".

Kancelaria premiera usunęła z serwisu X wpis o "osobach uczniowskich" Fot. Tomasz Jastrzebowski/REPORTER, Paweł Szrot/X (print screen)

Tak to bywa, gdy ktoś politycznej poprawności używa bez cienia refleksji, doprowadzając najbardziej nawet szlachetne intencje do absurdu. W piątek (21.06) na profilu Kancelarii Premiera w serwisie X pojawił się post o następującej treści: "Gratulujemy wszystkim osobom uczniowskim oraz życzymy bezpiecznych i udanych wakacji". Dokładnie tak, nie inaczej.

Najwyraźniej ktoś szybko zreflektował się, że nie brzmi to najlepiej, bo post niezwłocznie usunięto. Nie uchroniło to jednak urzędników premiera przed "beką" w internecie, w którym – jak wiadomo – nie ginie absolutnie nic.

Z takiej okazji nie mogli nie skorzystać politycy i zwolennicy opozycji. Paweł Szrot, poseł PiS i były szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy skomentował w portalu X: "Wpis już usunięty. Polscy uczniowie powinni równie niecierpliwie jak na koniec roku szkolnego czekać na koniec zaćmienia umysłowego polskich władz. Czy raczej osób rządowych".

Żeby nie było wątpliwości, że wszystko to wydarzyło się naprawdę, Szrot do swojego posta dorzucił screen publikacji kancelarii premiera, z trójką uroczych maluchów (czy też osób uczniowskich) na zdjęciu.

Internauci komentują: dajcie spokój chociaż dzieciom

W podobnym tonie do wpadki rządu odniosło się wiele innych osób. Prawicowy dziennikarz Marcin Dobski napisał: "Osoby uczniowskie. Dajcie spokój chociaż dzieciom"

Z kolej publicysta i były prezes Centrum Życia i Rodziny Paweł Ozdoba stwierdził: "Ktoś poszedł po rozum do głowy i wpis skasował. Ale kto wymyślił tę pierwszą wersję? Co to za promocja ideolo w urzędzie?"

Podobnych komentarzy padło wiele. Część z nich utrzymanych była w szyderczym tonie. "Osoby uczniowskie. Ciekawe: jak w języku Unijczyków mówi się na nieboszczyka? Osoba w kryzysie śmierci? W kryzysie życia? Osoba ze śmiercią?" – napisał jeden z użytkowników X. Inny dodał: "Dzieci według Tuska to osoby uczniowskie. Wyborcy z Jagodna są zadowoleni?".