Polityk Lewicy, Grzegorz Janiczak zaczął publicznie reagować na roznegliżowane zdjęcia mężczyzn, oferujących wysyłanie wybranym użytkownikom materiałów erotycznych. "Liczę na niespodziankę" – skomentował na "X". W sieci nie brakuje komentarzy oburzenia. "Nie wierzę", "Właśnie przez takich ludzi, Lewica w tym kraju jest pośmiewiskiem, a jej postulaty są obiektem kpiny i szydery", "Ja nie mogę" – czytamy. A jeszcze dwa miesiące wcześniej niedoszły poseł zasłynął z serii kontrowersyjnych wpisów, publikowanych pod wpływem alkoholu.

Polityk Lewicy publicznie komentuje erotyczne zdjęcia. W sieci zawrzało. Fot. Mateusz Grochocki / East News

Osoby korzystające z platformy "X" w celach śledzenia bieżących wydarzeń politycznych, mogą nie wiedzieć, że ten serwis ma także inne zastosowanie. Regularnie promują się na nim autorzy treści pornograficznych.

Polityk Lewicy komentuje erotyczne zdjęcia. "Liczę na niespodziankę"

To najczęściej osoby prowadzące działalności na Only Fans lub innych, podobnych platformach, gdzie po opłaceniu subskrypcji możemy korzystać ze zdjęć, filmów, a nawet relacji na żywo o charakterze erotycznym oraz pornograficznym.

Tacy twórcy publikują w mediach społecznościowych półnagie zdjęcia, tzw. softy, zachęcając użytkowników do skorzystania z ich "oferty".

"Napisz 'hej', a potem sprawdź swoją skrzynkę z niespodzianką" – napisała jedna z osób wykorzystująca "X" dla publikowania materiałów erotycznych. Co ciekawe, w interakcję wszedł polityk Lewicy z Opola, Grzegorz Janiczak.

"Hi" – odpisał, a potem dodał: "Liczę na niespodziankę w skrzynce". Zaznaczamy, że aby zobaczyć cały wątek, trzeba kliknąć we wpis.

To nie jednorazowy incydent. Tego samego dnia, Janiczak w podobny sposób odpowiedział na inne tego typu posty. "Pie**olę to. Wysyłam pełne nagranie dla każdego, kto powie 'hi'" – czytamy w jednym z kolejnych wpisów.

"Hi" – dopowiedział Janiczak.

Równolegle, jeszcze inny użytkownik "X" opublikował zdjęcia nagiego męskiego torsu z linkiem do wykupienia subskrypcji celem otrzymania całego materiału erotycznego. Janiczak również nie pozostawił tego bez odpowiedzi.

Sprawa wywołała niemałe zamieszanie w mediach społecznościowych. Wyborcy Lewicy nie szczędzą ostrych komentarzy.

"Nie wierzę", "Własnie przez takich ludzi, Lewica w tym kraju jest pośmiewiskiem, a jej postulaty są obiektem kpiny i szydery", "Ja nie mogę", "Założ sobie drugie konto do pisania takich rzeczy, Jezu", "Przesada", "Boże, ty jesteś politykiem?" – czytamy.

To nie koniec głosów oburzenia.

"Grzesiek, błagam cię", "Co ty tu robisz?", "Twój chłopak nie ma z tym problemu?", "A ty przypadkiem nie masz chłopaka?" – czytamy.

Kim jest Grzegorz Janiczak. Jeszcze w kwietniu zasłynął "alkotwitami"

Wyjaśnijmy, że Grzegorz Janiczak jest członkiem Rady Krajowej Nowej Lewicy. W minionych wyborach parlamentarnych startował z list progresywnego ugrupowania w okręgu obejmującym województwo opolskie.

W minionych wyborach samorządowych walczył o mandat radnego Niemodlina. Uzyskał 13,81 proc. głosów, jednak nie uzyskał mandatu.

Przypomnijmy, że Janiczak zabłysnął jeszcze w kwietni, gdy skomentował zdjęcie 18-letniego aktywisty. 31-letni polityk odpisał mu, że nie może na niego patrzeć, bo "serce mu szybciej bije".

Gdy zwrócono mu na to uwagę, zdobył się na zaskakujące wyznanie. "Miałem 16 lat, a mój chłopak miał 29. Moi partnerzy seksualni byli w różnym wieku, raczej zwykle wybieram starszych. Ale napisałem jedynie, że nie mogę patrzeć na Kamila, bo mocniej bije mi serce. Jak coś złego się stanie, to najwyżej przedwczesny mój zawał" – napisał.

Równolegle opublikował na Instagramie zdjęcie z wanny, na którym przypadkowo było widać części intymne jego ciała.

Niedługo później Janiczak usunął kompromitujące materiały z sieci i wydał komunikat, w którym przeprosił za swoje zachowanie. "Biorę na siebie całą odpowiedzialność za to, co niekoniecznie powinno się tutaj wczoraj znaleźć. Ktoś to ładnie nazwał: alkotwity" – napisał.