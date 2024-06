Michał Szpak na nowym obrazie niczym... Jezus. Ksiądz grzmi o profanacji

Artysta Krzysztof Powałka namalował obraz, na którym Michał Szpak przypomina... Jezusa. Ma złożone dłonie, a na głowie koronę cierniową. Na to dzieło zareagował duchowny. Mówi o "profanacji uczuć religijnych".

Krzysztof Powałka namałował Michała Szpaka. Fot. Pawel Wodzynski/East News // Fot. Instagram / Krzysztof Powałka

Krzysztof Powałka na instagramowym koncie podzielił się z internautami efektami swojej pracy. We współpracy z Michałem Szpakiem stworzył obraz "Rajski ogród". Spojrzenie, widoczne rany, ułożenie rąk, korona cierniowa wielu osobom przywodzi na myśl... Jezusa. Są tam jednak też nowoczesne akcenty m.in. tatuaże, długie paznokcie czy jeansy.

Szpak przypomina Jezusa na obrazie. To profanacja?

"Pomysł powstał w połowie 2023 roku, trochę pod wpływem Autoportretów Malczewskiego, a trochę pod wpływem Albrechta D. Prawdę mówiąc myślałem o sobie... (...) Chcąc dodać trochę innego ciężaru w wymowie i idei poprosiłem o pozowanie Michała Szpaka (...) Ucieszyłem się, że się zgodził" – opisywał proces artysta.

Piosenkarz jednak do samego końca nie wiedział, co powstanie. "Forma malarska, w fazie koncepcyjnej, zmieniała się... Aż w końcu dostała odpowiednią formę, skonstruowaną przeze mnie tak, żeby było na pograniczu... I wzbudzało emocje" – napisał, i tak też się stało.

Dzieło wywołało skrajne emocje u odbiorców. "A ja myślałem, że będzie bardziej kontrowersyjnie" – napisał jeden z internautów. Inni z kolei nie kryli oburzenia. "Nie wiem, czy to bardziej straszne, czy smutne... Jezus jest świętością i tyle" – czytamy w innej reakcji.

Swoje zdanie w tym temacie wypowiedział też pewien duchowny. Wygląda jednak na to, że nie chciał podpisać się imieniem i nazwiskiem pod swoim komentarzem.

– Można się upodobniać do Chrystusa, stawiając sobie wymagania, czy być dobrym człowiekiem. Nie jednak stylizować się na niego w obrazach. To jednak jest Bóg, więc nie można sobie z niego robić śmiechu, to nie jest poważne. Tak jakby matka oddała za ciebie życie, a ty się z nich śmiejesz. To jest niepoważne i wywołuje zgorszenie – ocenił w rozmowie z portalem shownews.pl.

– Obrazy takie jak ten, to profanacja uczuć religijnych. Nie można pewnych rzeczy robić dla sztuki, bo mogą one zostać inaczej odebrane. Autor może się tłumaczyć, że chciał oddać cześć i chwałę Jezusowi. W takim razie radzę odmówić różaniec czy koronkę do Bożego Miłosierdzia, bo to jest oddawanie czci – podsumował kapłan.