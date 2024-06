W Słupsku zmarł policjant, który jechał na motocyklu i został potrącony przez kierowcę mercedesa. Gerard B. przyznał się do spowodowania wypadku w ruchu drogowym, ale nie do nawoływania do nienawiści. Grozi mu do 8 lat więzienia. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany.





Z ogromną prędkością wjechał w policjanta na skrzyżowaniu. Wiadomo, co grozi Gerardowi B.

Natalia Kamińska

