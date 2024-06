W czwartek chwilę przed godz. 9:00 Paulina Matysiak z klubu parlamentarnego Lewicy i Michał Horała, były pełnomocnik ds. CPK, a teraz poseł PiS, opublikowali wspólne nagranie i zapowiedzieli współpracę. Tego nie wytrzymało nawet szefostwo partii Razem, a cały lewicowy klub zawiesił posłankę w prawach członkini.

Marcin Horała i Paulina Matysiak ogłosili współpracę Fot. X

W środę 26 czerwca premier Donald Tusk poinformował, że projekt budowy megalotniska w Baranowie będzie kontynuowany. Szef rządu nie szczędził jednak słów krytyki pod adresem poprzednich władz. Skrót CPK rozwinał nie jako Centralny Port Komunikacyjny, a "Centralne Przewalanie Kasy".

Następnego dnia w odpowiedzi na ostatnie działania premiera powstał Ruch Społeczny "Tak dla Rozwoju", którego inicjatorami okazali się Marcin Horała z Prawa i Sprawiedliwości oraz Paulina Matysiak z Razem.

CPK tylko pretekstem. Horała i Matysiak chcą ponadpartyjnego działania na rzecz Polski

Chwilę przed godz. 9:00 w czwartek 27 czerwca na profilu Horały pojawił się wpis i krótkie nagranie dotyczące nowej inicjatywy. Jak poinformował, "Tak dla Rozwoju" miało być przestrzenią, w której będzie można "pracować wspólnie nad budową CPK, elektrowni jądrowych, rozbudową portów i armii".

– Rozwój Polski nie ma barw politycznych i służy wszystkim różnych ideologii, różnych przekonań i wszyscy razem powinniśmy pracować dla rozwoju naszego kraju – deklarował na krótkim nagraniu były pełnomocnik rządy ds. CPK.

– Te projekty rozwojowe to m.in. Centralny Port Komunikacyjny, rozwój energetyki jądrowej, porty, bezpieczeństwo naszego kraju, ale także wiele, wiele innych – dodała towarzysząca mu Matysiak.

Ta współpraca nie spodobała się jednak jej klubowi, a reakcja była błyskawiczna

Pięć godzin z PiS-owcem wystarczyło. Paulina Matysiak z Razem zawieszona w klubie Lewicy

"Jako przewodnicząca Klubu Parlamentarnego Lewica złożyłam wniosek o zawieszenie na 3 m-ce posłanki Pauliny Matysiak w prawach członkini Klubu za działanie niezgodne z interesem Klubu. Prezydium Klubu podjęło właśnie decyzję o jej zawieszeniu" – poinformowała przed godz. 14:00 Anna Maria Żukowska

Do sprawy odniosła się również partia Razem. We wpisie podkreślono, że Matysiak działała indywidualnie, nie informując o tym ugrupowania. "Założenie stowarzyszenia z panem Horałą to prywatna inicjatywa Pauliny Matysiak, podjęta wbrew woli władz Razem. Partia Razem odcina się od tego przedsięwzięcia. Władze partii nie zostały poinformowane o dzisiejszym wspólnym wystąpieniu z panem Horałą" – podkreślono.

Na trzymiesięcznym zawieszeniu problemy Matysiak mogą się nie zakończyć. "W związku z działaniem, które oceniamy jako szkodliwe dla partii, zarząd partii kieruje wniosek do partyjnego sądu koleżeńskiego o wszczęcie procedury dyscyplinarnej" – poinformowała partia Razem.