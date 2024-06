Gruzja prowadziła z Hiszpanią, asystę dał piłkarz Cracovii. Ale do przerwy jest remis

Gruzja wygrywała 1:0 dzięki bramce samobójczej, już ósmej podczas Euro 2024. Było niesamowicie sensacyjnie do 39. minuty, wtedy precyzyjnie strzelił Rodri, pomocnik Manchesteru City. Po pierwszej połowie mamy remis, Gruzja odgryza się zaskakująco często. Walka o ćwierćfinał trwa.

Gruzin Chwicza Kwaracchelia (na biało) walczy z hiszpańskim obrońcą Robinem Le Normandem Fot. Andreea Alexandru/Associated Press/East News

Napór Hiszpanów w pierwszych 15 minutach był przygniatający. Gruzini byli w Kolonii bezradni.

Gruzja wychodzi na prowadzenie

Ale gdy w 17. minucie wyprowadzili kontrę, to wygrywali 1:0. Akcję zaczął efektownym dryblingiem jeszcze na własnej połowie Chwicza Kwaracchelia, gwiazdor Napoli nazywany "Kwaradoną" lub "Kwaravaggiem". On dał próbkę swoich czarów na lewej stronie, następnie akcja poszła skrzydłem prawym.

Do dośrodkowania biegł "Kwaradona", był już w polu karnym, piłkę skierował jednak do własnej bramki obrońca Hiszpanów Robin Le Normand. Przy tym golu asystował piłkarz Cracovii Otar Kakabadze, to on dośrodkowywał.

To już ósmy samobój podczas Euro 2024.

W grupie Hiszpanie błyszczeli – rozmontowali Chorwację (3:0), zdominowali Włochów (1:0) i drugim składem wygrali z Albanią (1:0). Gruzini, absolutni debiutanci na Euro, przegrali z Turcją, zremisowali z Czechami i sensacyjnie pokonali Portugalczyków (którzy byli już pewni pierwszego miejsca).

Po zdobyciu bramki Gruzini zaczęli grać o wiele lepiej, kilka razy jeszcze zagrozili rywalom.

Hiszpania – Gruzja. Gol wyrównujący

Ale też Hiszpanie atakowali – i w 39. minucie był już remis. Rodri strzelił bardzo precyzyjnie z 16. metrów. Tego uderzenia wspaniały gruziński bramkarz Giorgi Mamardaszwili nie mógł obronić.

Hiszpania – Gruzja. Hiszpanie bliżej ćwierćfinału

W 48. minucie na szalony strzał z połowy boiska zdecydował się "Kwaradona". Widział, że bramkarz wyszedł trochę dalej, więc uderzył efektownie. I wcale nie zabrakło tak wiele do zmiany wyniku...

W 51. minucie wynik się zmienił, ale na korzyść Hiszpanów. Bramkę głową zdobył Fabian Ruiz, dośrodkował mu znakomicie 16-letni Lamine Yamal, kolega Roberta Lewandowskiego z Barcelony.

