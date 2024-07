W tych krajach miej się na baczności. Oto lista zagrożeń dla twoich wakacji

Ministerstwo Spraw Zagranicznych przygotowało specjalną listę krajów, z której możemy się dowiedzieć, w których krajach może być niebezpieczne podczas urlopu. Nie zabrakło na tej liście miejsc z Europy oraz popularnych wśród Polaków destynacji jak Turcja czy Tunezja.

MSZ zrobił ostrzeżenia dla Polaków za granicą. Fot. Rober Solsona/Associated Press/East News

Nawet w Europie trzeba liczyć się z zagrożeniem podczas wakacji

W zestawieniu jest m.in. popularna wśród Polaków Albania. "Albania leży w regionie sejsmicznym. Ostatnie silne trzęsienie ziemi wystąpiło w 2019 roku. (...) Upewnij się, że Twoje ubezpieczenie obejmie również skutki katastrof naturalnych" – prosi MSZ.

O urlopie w tym kraju pisała na naszych łamach ostatnio Klaudia Zawistowska. "Oferta biur podróży jest naprawdę bogata, a i tani przewoźnicy latają tam coraz chętniej. Jednak dopiero po przybyciu na miejsce przeżyłam niemały szok. Ten kraj można bowiem okrzyknąć nowym rajem Polaków" – tak w swoim niedawnym reportażu pisała o Albanii dziennikarka naTemat.pl.

Opinię naszej reporterki potwierdzają statystyki touroperatorów. Na all inclusive w Albanii lub inne opcje wypoczynku w tym kraju nad Adriatykiem wybrała się już rekordowa liczba Polaków. Rząd w Tiranie zaczyna wspominać też o tym, że do końca roku albańską riwierę może odwiedzić nawet milion turystów z Polski.

Wracając jednak do ostrzeżeń MSZ: także Bułgaria i Turcja leżą w strefie aktywnej sejsmicznie.

Z krajów europejskich na liście jest nawet Austria, a MSZ zwraca w tym przypadku uwagę, iż jest tam niewielkie zagrożenie związane z przestępczością. Na Białorusi (w ocenie MSZ) musimy także liczyć z drobnymi kradzieżami w hotelach.

Ostrzeżenia dla Chorwacji i Cypru

Natomiast w Chorwacji w rejonach graniczących z Serbią, Czarnogórą oraz Bośnią i Hercegowiną, a także w wysokich partiach gór pozostało wiele nierozbrojonych min i niewypałów. "Obszary te są oznaczone tablicami informacyjnymi. Podczas wędrówek w lasach i górach Chorwacji poruszaj się tylko wyznaczonymi szlakami" – apeluje MSZ.

W przypadku Cypru trzeba liczyć się z tym, że kraj ten jest zagrożony występowaniem wielkoskalowych pożarów, w szczególności w sezonie letnim. "Choć pożary na ogół pojawiają się w górach i nie zagrażają bezpośrednio nadmorskim kurortom takim jak Pafos, czy Limassol, to mogą one wpływać negatywnie także na sytuację na większych obszarach" – tłumaczy nasze ministerstwo.

W przypadku Hiszpanii obowiązuje czwarty stopień zagrożenia terrorystycznego (w pięciostopniowej skali). "Z powodu zagrożenia działaniami terrorystycznymi kontrole na lotniskach oraz dworcach z reguły są bardzo dokładne" – przypomina MSZ.

W Izraelu odradzane są wszelkie podróże do obszaru przylegającego do Strefy Gazy, strefy przygranicznej z Libanem i Syrią oraz Jerozolimy. Wszystko to jest spowodowane trwającą wojną Izraela z Hamasem.

Jeśli chodzi o Tunezję, to tutaj MSZ przypomina, że od 2015 roku obowiązuje tam stan wyjątkowy. "Jedną z jego konsekwencji jest zakaz fotografowania obiektów wojskowych i rządowych. Nie należy również fotografować przedstawicieli służb bezpieczeństwa" – czytamy w komunikacie MSZ.