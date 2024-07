Polsat ogłosił, że startuje nowy program randkowy "Moja mama i twój tata". Prowadzącą została Katarzyna Cichopek. Choć stacja nie wypuściła jeszcze formatu, to w sieci już pojawiły się krytykujące i hejterskie komentarze. "Kolejny gniot"; "Serio? Żenada" – czytamy.

Katarzyna Cichopek poprowadzi nowy program w Polsacie. Fot. Piotr Matusewicz/East News // Fot. Instagram / Cichopek

Polsat prężnie działa nad swoją nową ramówką. Oprócz wieści o programie śniadaniowym przekazano też pierwsze informacje o show, którego gospodynią została Katarzyna Cichopek.

"Kochani, mamy do was super informację. Właśnie wystartowaliśmy ze zdjęciami do nowego programu, który już we wrześniu pojawi się na antenie Polsatu. Czegoś takiego jeszcze w Polsce nie było! 'Moja mama i twój tata' to niezwykły program randkowy, który pokazuje, że każdy wiek jest dobry na znalezienie miłości, a to wszystko pod okiem nieprzypadkowej prowadzącej" – czytamy w opisie postu.

Bohaterami produkcji będą 40 i 50-latkowie, którzy mają za sobą rozstanie, ale w poprzednich związkach doczekali się już dzieci. Uczestnicy zamieszkają w malowniczej willi na Mazurach i tam "odcięci od świata zewnętrznego", będą odkrywać siebie nawzajem i budować nowe relacje.

Temu wszystkiemu przyjrzą się ich dzieci. – Będą cichymi doradcami – słyszymy w zapowiedzi.

Internauci już spisali program z Cichopek na straty

Pod krótkim wideo od razu zaroiło się od komentarzy. Niektórzy cieszyli się na nowy format, inni zarzucali, że "produkcja promuje niewierność i rozpad małżeństw z dziećmi". Pojawiło się też sporo reakcji, w których internauci jeszcze przed premierą spisali program na straty.

"Boże... następny gniot"; "Nie będę oglądać, bo prowadząca"; "Błagam serio? Żenada" – pisali.

Przypomnijmy, że o Cichopek w ostatnim było głośno. Z jednej strony ze względu na zawirowania w życiu prywatnym – rozpad małżeństwa z Marcinem Hakielem (tancerz zasugerował małżonce niewierność), a potem ogłoszenie związku z Maciejem Kurzejewskim.

A z drugiej strony przez roszady w pracy. Prezenterka w ostatnich latach współpracowała z TVP. Gdy władza w Polsce się zmieniła, a na Woronicza zaszły spore zmiany, Cichopek została zwolniona z roli prowadzącej w "Pytaniu na śniadanie".

Dziś nie narzeka na nudę. Prowadzi m.in. wideo-podcast "Serio?" na YouTube. Mówi się też o jej udziale w porannym paśmie "Halo, tu Polsat". Spot opublikowano na początku lipca i choć nie padły tam żadne nazwiska gospodarzy, to "można rozpoznać ich po charakterystycznych elementach wyglądu i zachowania".

"Trzy duety prowadzących stworzą: Krzysztof Ibisz i Paulina Sykut-Jeżyna, Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski oraz Maciej Rock i Agnieszka Hyży. W magazynie w mniejszej roli ma pojawić się też Aleksander Sikora" – czytamy na stronie wirtualnemedia.pl.

Dodajmy, że Cichopek pracowała już kiedyś w Polsacie. Współprowadziła pięć edycji "Jak oni śpiewają", potem także "Just the Two of Us. Tylko nas dwoje" i noworoczne koncerty "Sylwestrowa Moc Przebojów".