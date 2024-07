Elektryczny Jeep, ale tylko do miejskiej dżungli. Test zasięgu pokazał mi coś zaskakującego

Czy to jeszcze rasowy Jeep? Elektryczny Avenger wzbudził mnóstwo emocji i sprowokował do zadania trudnych pytań. Wielu kierowców nie wyobraża sobie auta tej marki w wersji na prąd. Sprawdziłem Avengera w mieście i w trasie, a na koniec tego testu nie dawało mi spokoju kilka rzeczy.

Jeep Avenger może być praktycznym autem do miejskiej dżungli. Ale cena i zużycie energii na autostradzie odbierają mu trochę plusów. Fot. naTemat

Jeśli komuś Jeep kojarzy się jeszcze tylko z amerykańskim klimatem, powinien zejść na ziemię. Teoretycznie rodowód pozostał, ale Avenger to już efekt myśli włosko-francuskiej. Auto powstaje seryjnie w Polsce i chyba trudno o lepszy dowód, że globalizacja w motoryzacji działa w trybie zaawansowanym.

O Avengerze w naTemat mogliście już przeczytać zaraz po polskiej premierze – zrobił na nas niezłe wrażenie. Przy okazji potwierdziło się wtedy, że polski rynek zostanie potraktowany łaskawie. Dostaliśmy nie tylko wersję elektryczną, ale też spalinową. Jakby przewidzieli, że elektromobilność u nas jeszcze mocno kuleje.

Sprawdziliśmy też wersję benzynową, którą można uznać za pewnego rodzaju unikat (Avenger miał być przede wszystkim autem elektrycznym). Jeździliśmy już nawet najnowszą hybrydową opcją, ale w końcu przyszedł też czas na poważny test Avengera w wersji na prąd.

Wizualne detale odpuścimy sobie ze szczegółami, bo o tym mogliście już przeczytać w naszych poprzednich testach. Zwróćcie tylko uwagę na turkusowy kolor, który dodaje trochę życia tym ostrym kształtom.

Niech nie zabrzmi to źle – Avenger nawet mi się podoba, jednak przede wszystkim z przodu, gdzie widzę prawdziwego Jeepa oraz z tyłu, bo wpadły mi w oko reflektory. Z boku jest kanciasty i trudno z tym dyskutować, ale i tak wpisuje się pozytywnie w gamę modnych SUV-ów.

W środku miałem pierwszy zgrzyt odnośnie materiałów, którymi wykończono wnętrze. Przydałoby się, żeby było bardziej miękko, bo nie mówimy o tanim aucie (dokładną kwotę zostawmy sobie na koniec). Na szczęście spasowanie elementów wyszło całkiem nieźle, więc przynajmniej nie ma efektu, że cała deska rozdzielcza "żyje" w czasie jazdy.

Wielki plus należy się za minimalizm, który odczułem z perspektywy kierowcy. Wirtualny kokpit zaprojektowano graficznie bardzo sensownie. Środkowy ekran o przekątnej 10,25 cali to też ładny, kafelkowy układ z czytelnym menu. Łączyłem swój telefon poprzez Apple CarPlay i działało to bez żadnych irytujących wpadek. Doceniłem prosty design na desce z fizycznymi przyciskami, chociaż niektóre z nich nie są podświetlone. Po zmroku robi się niepotrzebny problem.

Usiadłem na chwilę na każdym z dostępnych miejsc i stwierdziłem, że mógłbym wybrać się Avengerem nawet w dalszą podróż, bez znaczenia, na którym fotelu. Komfort dla wysokich osób (mam 1,85 m) jest przyzwoity, ale też nie spodziewajcie się przestrzeni z typowego, wielkiego SUV-a. Avenger z zewnątrz wygląda na zdecydowanie bardziej przestrzenny wóz.

W przypadku wersji elektrycznej trzeba pamiętać, że trochę stracimy na pojemności bagażnika, ale niewiele – dokładnie 25 litrów. Ostatecznie mamy nadal 355 l, co jak na miejskiego SUV-a jest naprawdę dobrym wynikiem. Kable do ładowania da się schować pod regulowaną podłogą i nie trzeba ich wozić tak ja na zdjęciu poniżej.

Kluczowe w tym teście było jednak sprawdzenie napędu elektrycznego i na tym się teraz skupimy. Dokładniej opowiedziałem już o tym na TikToku, gdzie na gorąco podzieliłem się wrażeniami spod ładowarki i pokazałem parę smaczków z auta.

Elektryczny Avenger dysponuje mocą 154 KM i baterią o pojemności 54 kWh. Do setki przyspiesza w 9 sekund, a najszybciej pojedziemy nim 150 km/h. W przypadku samochodów na prąd kluczowe pozostaje jedno pytanie: jaki ma zasięg?

Producent obiecuje, że w cyklu mieszanym przejedziemy Avengerem 385-400 km. Podróżowałem praktycznie w idealnych warunkach przy temperaturze ponad 25 st. C. Średnie zużycie z miasta i krótkich odcinków ekspresówki wyszło mi na poziomie 16 kWh, ale nie przemieszczałem się zbyt oszczędnie. Realnie dałbym radę wykręcić wynik w granicach 350-400 km, przy czym ta maksymalna wartość już z pewnymi kompromisami. Czyli bez nadmiernego dociskania.

Kiedy wyjechałem w trasę ekspresówką i autostradą, niestety zderzyłem się z rzeczywistością. Spodziewałem się, że zużycie gwałtownie wzrośnie, ale nie myślałem, że aż tak radykalnie. Przy 120 km/h nie udało mi się zejść poniżej 20 kWh. Przy 140 km/h komputer pokazywał mi 26-28 kWh. To dużo i takich liczb spodziewałbym się bardziej w zimowych warunkach.

Skąd aż taka różnica? Nadwozie Avengera nie jest specjalnie opływowe, dlatego w kwestii aerodynamiki nie może wypaść optymistycznie. Do tego mamy zaskakująco duży, 20-centymetrowy prześwit. To świetnie się sprawdzi na bezdrożach, albo przy wysokich krawężnikach. Nie wpływa jednak dobrze na oszczędność w zużywaniu energii.

W zarządzaniu mocą pomagają trzy tryby jazdy i trzeba przyznać, że skutecznie potrafią zmieniać charakter auta. "Eco" jest najbardziej leniwy i zmniejsza na przykład działanie klimatyzacji. Jeep zupełnie inaczej reaguje też na wciśnięcie prawego pedału. W tym ustawieniu nie ma żadnych szaleństw, a kluczową cechą jest po prostu oszczędzanie energii.

W trybie "Sport" Avenger potrafi nawet lekko wbić w fotel – cecha większości elektryków, szczególnie przy startach do 50-60 km/h. Są jeszcze opcje specjalnie na piasek, błoto i śnieg, ale nie kojarzcie tego od razu z prawdziwym off-roadem. To raczej koło ratunkowe w sytuacjach awaryjnych, ale nie takich najbardziej hardkorowych. To nie jest półka możliwości Wranglera.

Avenger nie powinien jednak skapitulować na nieodśnieżonej drodze czy – nazwijmy to – w lekkim terenie. W końcu po coś ma ten wielki prześwit i po coś znalazły się w nim te specjalne tryby jazdy. Kluczowe, by nie przecenić jego możliwości. No i w terenie pamiętać o uciekającym zasięgu.

Avengera od początku traktowałem jako auto do "zwykłego" użytku, czyli bez szalonych pomysłów z wyprawami w teren. Jazda nim najprzyjemniej upływała mi w miejskich korkach, gdzie doceniłem cechę typową dla elektryków – absolutną ciszę. Doceniłem też jednak dynamikę tego Jeepa i zawieszenie, które wydawało mi się dość uniwersalne nawet na nierównościach.

W czasie jazdy pod miastem wyłapałem jedną niedoróbkę systemu. Zauważyłem, że błędnie pokazuje ograniczenia prędkości. Na przykład w miejscu, gdzie mogłem jechać 50 km/h, pokazywał mi ograniczenie do 90 km/h. Zawsze trzeba z dystansem traktować te podpowiedzi i kierować się przede wszystkim własną uwagą.

W ofercie Jeepa znajdziecie tylko jednego elektrycznego Avengera – o mocy 156 KM. Jego ceny zaczynają się od 169 400 zł dla wersji "Longitude". Wyżej jest "Altitude" za 179 400 zł, a potem "Summit" (195 200 zł). Jeśli zaczniecie dobierać więcej wyposażenia, można przekroczyć nawet granicę... 220 tys. zł. Tak było w przypadku naszego testowego egzemplarza.

To sporo, a przecież już ponarzekałem na twarde wnętrze, które w ogóle nie oddaje wartości z cennika. I nie powiem, że elektryczny Avenger mnie rozczarował, bo przejechałem nim ponad 500 km i nawet czas spędzony przy ładowarkach nie zdążył mnie za mocno wkurzyć. Była przyjemność z jazdy, wizualne detale z najbardziej rasowych Jeepów.

Problem w tym, że jeśli poszedłbym do salonu Jeepa i zobaczył cenę za opcję benzynową, nie zastanawiałbym się długo. 132 800 zł już za opcję "Summit" to ogromna różnica, która będzie kluczowa dla potencjalnych klientów.

