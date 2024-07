Twórca "Sandmana" oskarżony o molestowanie. "Powiedział, że muszę zostać ukarana"

Jak podaje brytyjski portal Tortoise Media, dwie kobiety oskarżają Neila Gaimana, autora książek "Koralina" oraz komiksu "Sandman" o molestowanie seksualne. Pisarz zaprzeczył mocnym zarzutom, w którym wspomniano o "poniżającym seksie" bez obopólnej zgody.

Neil Gaiman został oskarżony przez dwie kobiety o napaść na tle seksualnym. Fot. SplashNews.com / East News

Neil Gaiman oskarżony o molestowanie seksualne przez dwie kobiety

Oskarżenia pod adresem Neila Gaimana zostały przedstawione w czteroczęściowym podcaście Tortoise "Master: The Allegations Against Neil Gaiman". Zarzuty o napaść na tle seksualnym przedstawiły dwie kobiety, z którymi brytyjski autor miał być w przeszłości w związku.

Jedna z kobiet, 23-letnia Scarlett, była nianią dla dziecka Gaimana. Pisarz miał ją molestować już podczas pierwszego spotkania, do którego doszło w lutym 2022 roku. Według relacji oskarżanego artysty kobieta miała wyrazić zgodę na pocałunki i przytulanie w wannie.

Scarlett twierdzi, że Gaiman miał zmusić ją do "brutalnego i poniżającego seksu". Podczas jednego ze stosunków miał odczuć tak silny ból, że aż straciła przytomność. Jak podaje "The Telegraph", kiedy niania poprosiła autora, by przestał, ten podobno roześmiał się jej w twarz i "powiedział, że musi zostać ukarana".

Druga z kobiet, których oskarżenia przedstawiono w podcaście, miała zaledwie 18 lat, gdy poznała Gaimana podczas wydarzenia w Sarasocie w 2003 roku. K związała się romantycznie z autorem bestsellerów, kiedy ukończyła 20 lat. Gaiman miał ją "penetrować", mimo że prosiła go, aby tego nie robił (miała wtedy infekcję układu moczowego). Podobnie jak Scarlett uważa, że seks ze starszym od niej mężczyzną był bolesny.

K nie zgłosiła sprawy na policję, zaś Scarlett zwróciła się ze skargą do odpowiednich służb w październiku 2022 roku. Policja w Nowej Zelandii przekazała, że w ramach śledztwa podjęła wiele prób związanych z rozmowami z kluczowymi dla sprawy osobami". "Wysiłki te są w dalszym ciągu kontynuowane" Neil Gaiman wydał stanowisko, w którym zaprzecza bezprawnemu zachowaniu w stosunku do K. Jest zaniepokojony jej oskarżeniami i sądzi, iż są one wynikiem żalu kobiety po zakończeniu ich relacji.

Zasugerował również, że Scarlett cierpi na schorzenie, przez które zmaga się z fałszywymi wspomnieniami. Tortoise ustaliło, że w dokumentacji medycznej kobiety nie znajduje się nic, co potwierdziłoby słowa autora komiksu "Sandman".

Z czego jest znany Neil Gaiman?

Przypomnijmy, że Neil Gaiman jest cenionym brytyjskim pisarzem, scenarzystą i autorem komiksów, związanym przede wszystkim z gatunkiem fantasy i science fiction. W 1990 roku razem ze słynnym Terrym Pratchettem napisał powieść "Dobry omen", na podstawie której nakręcono serial z Michaelem Sheenem ("Pasażerowie") i Davidem Tennantem ("Broadchurch").

W jego dorobku artystycznym znajdziemy takie książki jak "Nigdziebądź" (1996), "Gwiezdny pył" (1998), "Amerykańscy bogowie" (2001) i "Koralina" (2002).

Do najpopularniejszej serii stworzonej przez Gaimana należy cykl komiksów "Sandman", który opowiada przede wszystkim o przygodach władcy krainy marzeń sennych - Morfeusza.

