Kanapowi detektywi, łączcie się! Te kultowe seriale kryminalne obejrzysz już w streamingu

Dawniej oglądaliśmy je w telewizji, teraz możemy w streamingu. Szukaliście może ostatnio pierwszych sezonów "Detektywa Monka" lub "Mentalisty"? Ruszamy z pomocą i podpowiadamy, gdzie znajdziecie najbardziej kultowe seriale kryminalne. Szykujcie się na powiew nostalgii.

"Detektyw Monk", "Dowody zbrodni" i "Mentalista" - oto gdzie obejrzeć kultowe seriale kryminalne w streamingu. Fot. kadr z seriali "Detektyw Monk" i "Dowody zbrodni"

10 kultowych seriali kryminalnych na VOD

Broadchurch

Gdzie obejrzeć? Player i CDA Premium

"Broadchurch" jest brytyjskim serialem kryminalnym z lat 2013-2017, w którym wystąpili David Tennant ("Doktor Who" i "Harry Potter i Czara Ognia") oraz zdobywczyni Oscara za "Faworytę", czyli Olivia Colman. Fabuła przedstawia śledztwo w sprawie porzuconych na plaży zwłok 11-letniego chłopca. Nowy detektyw z pozornie spokojnego nadmorskiego miasteczka na południu Anglii i lokalna policjantka muszą połączyć siły, by rozwiązać zagadkę śmierci nieletniego.

3-sezonowa produkcja sieci ITV zdobyła nagrodę BAFTA za najlepszy serial dramatyczny 2014 roku. Oprócz Tennanta i Colman w obsadzie wymieniono Jodie Whittaker ("Jeden dzień"), Jonathana Bailey'ego ("Bridgertonowie") i Charlotte Rampling ("Diuna: Część druga").

Detektyw Monk

Gdzie obejrzeć? Netflix

"Detektyw Monk" to amerykański serial telewizyjny opowiadający o byłym policjancie Adrianie Monku (w tej roli Tony Shalhoub z "Małych agentów"), który od czasu brutalnego morderstwa jego żony zmaga się z nerwicą natręctw. Po poprawie zdrowia mężczyzna otrzymuje stanowisko konsultanta departamentu policji w San Francisco. Jego umysł okazuje się być niesamowicie pomocny przy rozwiązywaniu kryminalnych zagadek.

Produkcja stacji USA Network, która doczekała się w latach 2002-2009 aż ośmiu sezonów (po 125 odcinków), trafiła w marcu bieżącego roku na Netflix.

Dowody zbrodni

Gdzie obejrzeć? Amazon Prime Video

W "Dowodach zbrodni" (lata 2003-2010), które mogliśmy oglądać na kanale TVN, poznajemy grupę detektywów filadelfijskiego wydziału zabójstw, którzy zajmują się rozwiązywaniem niewyjaśnionych zbrodni sprzed lat. Niemalże każdy odcinek produkcji kończy się symbolicznym odłożeniem na archiwalną półkę pudełka z napisem "sprawa rozwikłana".

Główna bohaterka - Lilly Rush - posiada niezwykłą empatię oraz instynkt, które nieraz będą ratować jej życie w pracy. We wspomnianą postać wciela się znana z "Raportu mniejszości" Kathryn Morris. W serialu wystąpili też m.in. Danny Pino ("Prawo i porządek: Sekcja specjalna") i Nestor Carbonell ("Lost: Zagubieni").

Mentalista

Gdzie obejrzeć? Amazon Prime Video i HBO Max

Amerykański dramat kryminalny "Mentalista" był emitowany od 2008 do 2015 roku przez telewizję CBS i w tamtym czasie cieszył się ogromną popularnością. Serial opowiada historię Patricka Jane'a, konsultanta Kalifornijskiego Biura Śledczego, który jest mistrzem manipulowania ludzkim umysłem. Zdolności takie posiada, odkąd zamordowano jego żonę oraz córkę. Teraz jest na tropie seryjnego zabójcy zwanego Red Johnem.

W tytułowego bohatera wcielił się Simon Baker, którego widzowie mogą znać z roli Christiana Thompsona w "Diabeł ubiera się u Prady" z Meryl Streep. Produkcja licząca aż siedem sezonów doczekała się m.in. nominacji do Złotych Globów i Screen Actors Guild Award.

Mindhunter

Gdzie obejrzeć? Netflix

"Mindhunter" to jedna z ciekawszych pozycji w ofercie Netfliksa, która ku zdziwieniu fanów została anulowana po drugim sezonie. Agenci specjalni FBI Holden Ford (Jonathan Groff) oraz Bill Tench (Holt McCallany) razem z psycholog Wendy Carr (Anna Torv) kierują projektem badawczym mającym na celu przeprowadzanie wywiadów z uwięzionymi seryjnymi mordercami. Chcą zgłębić sekrety ich umysłów i wykorzystać tę wiedzę do walki z nieuchwytnymi zbrodniarzami.

W odcinkach serialu kryminalnego przybliżono m.in. historię Eda Kempera, Charlesa Mansona, Davida Berkowitza znanego jako Syn Sama i Wayne'a Williamsa.

Most nad Sundem

Gdzie obejrzeć? Player i CDA Premium

"Most nad Sundem" jest szwedzką produkcją zachowaną w klimacie noir, którą stworzył Hans Rosenfeldt (współautora cyklu powieści o psychologu policyjnym Sebastianie Bergmanie). W pierwszych scenach serialu z Sofią Helin ("Templariusze") i Kimem Bodnią ("Wiedźmin") dowiadujemy się, że na moście Øresund odkryto zwłoki. Sprawa łączy szwedzkie miasto Malmö, w którym w 2024 roku zostanie zorganizowana Eurowizja, ze stolicą Danii, czyli Kopenhagą.

Laureat dwóch nagród Złote Nimfy doczekał się brytyjsko-francuskiej, amerykańsko-meksykańskiej, estońsko-rosyjskiej i niemiecko-austriackiej wersji.

Prawo ulicy

Gdzie obejrzeć? HBO Max

"The Wire" (w Polsce znane jako "Prawo ulicy") to amerykański serial, który emitowano na HBO od 2002 do 2008 roku. W składającej się z 60 odcinków opowieści przedstawiono problemy, z jakimi boryka się miasto Baltimore leżące w stanie Maryland. Twórca David Simon powiedział, że jego dzieło odsłania prawdę o amerykańskim śnie i o tym, jak żyją obywatele USA.

W "The Wire" wystąpili m.in. Dominic West ("The Affair" i "The Crown"), Michael K. Williams ("Kraina Lovecrafta"), Michael B. Jordan ("Creed: Narodziny legendy") i Felicia Pearson ("Da Sweet Blood of Jesus").

Rodzina Soprano

Gdzie obejrzeć? Player i HBO Max

"Rodzina Soprano" uchodzi za jeden z najlepszych i zarazem najbardziej wpływowych produkcji w dziejach telewizji. Twórcy - w tym David Chase - mają na swoim koncie pięć Złotych Globów i dwadzieścia jeden statuetek Emmy. Fabuła skupia się na włosko-amerykańskim gangsterze z New Jersey, Tonym Soprano, który próbuje pogodzić życie rodzinne z zawodowym.

Z emitowanym przez sieć HBO w latach 1999-2007 serialem najbardziej kojarzony jest nieżyjący już James Gandolfini, który rewelacyjnie odegrał głowę gangsterskiej rodziny. Na ekranie mogliśmy oglądać również Michaela Imperioliego ("Biały Lotos"), Dreę de Matteo ("Synowie Anarchii"), Edie Falco ("Siostra Jackie") i Stevena Van Zandta ("Irlandczyk").

Wallander

Gdzie obejrzeć? CDA

W temacie najlepszych seriali kryminalnych nie można pominąć szwedzkiego "Wallandera" na podstawie bestsellerowych powieści Henninga Mankella. Kurt Wallander jest śledczym z Ystad, który spożywa zbyt duże ilości alkoholu, źle się odżywia i uwielbia... opery. Do spraw, którymi się zajmuje, podchodzi przeważnie bardzo osobiście. Ma do czynienia m.in. z fanatycznymi kultystami, drobnymi złodziejami i seryjnymi morderstwami.

W oryginalnym serialu w tytułowego inspektora policji wcielił się Krister Henriksson ("Nim nadejdzie mróz"). W brytyjskiej wersji obsadzono natomiast Kennetha Branagha (Gilderoy Lockhart z "Harry'ego Pottera i Komnaty Tajemnic").

Weronica Mars

Gdzie obejrzeć? Amazon Prime Video

"Weronika Mars" Roba Thomasa ("90210") rozgrywa się w fikcyjnym mieście Neptune w stanie Kalifornia i opowiada o uczennicy szkoły średniej, która dorabia jako prywatny detektyw. W każdym odcinku bystra i uparta dziewczyna samodzielnie rozwiązuje zagadki. Tytuł - jak można się domyślić - był dedykowany dla młodzieży.

Tytułową Weronikę odegrała Kristen Bell, gwiazda serialu "Dobre miejsce" i głos księżniczki Anny w anglojęzycznej wersji "Krainy Lodu". W obsadzie czterech sezonów mogliśmy zobaczyć m.in. Amandę Seyfried ("Mamma Mia"), Tessę Thompson ("Thor: Miłość i grom"), Jessikę Chastain ("Sceny z życia małżeńskiego"), Krysten Ritter ("Jessica Jones"), a także Tinę Majorino ("Wodny świat").

