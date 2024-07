Gelsenkirchen już tak się nie nazywa, a przynajmniej przez 2 dni. Wszystko przez fankę Taylor Swift

W Europie trwa obecnie trasa koncertowa Taylor Swift. Na występ amerykańskiej piosenkarki, która swego czasu zyskała status miliarderki, czekają nie tylko Polacy. Pewna nastoletnia fanka artystki poprosiła panią burmistrz Gelsenkirchen, by z okazji zbliżających się koncertów idolki w Niemczech miasto zmieniło nazwę. I tak też się stało. Wkrótce na tablicach miejskich pojawi się napis: "SwiftKirchen".

Miasto w Niemczech zmieniło swoją nazwę z okazji koncertów Taylor Swift. Fot. Liam McBurney / Press Association / East News

Miasto w Niemczech zmieniło nazwę z okazji koncertów Taylor Swift

Od wtorku (2 lipca) w mieście Gelsenkirchen, dawnym zagłębiu górniczym położonym w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, można natrafić na żółtą tablicę z napisem "SwiftKirchen" i różowym portretem Taylor Swift. To pomysł 16-letniej uczennicy Aleshanee Westhoff, która pochodzi z Emmerich.

Kilka tygodni temu fanka gwiazdy pop złożyła petycję do burmistrzyni Gelsenkirchen z prośbą o to, by na czas koncertów Swift w Niemczech miasto zmieniło nazwę na Swiftkirchen, co w polskim tłumaczeniu oznacza "kościół Swift". Władze uznały, że pomysł Aleshanee jest świetny i przysłuży się lokalnej turystyce.

Niebawem w mieście ma pojawić się więcej tablic z napisem "Swiftkirchen". Będą one obowiązywać do ostatniego dnia koncertów Taylor Swift w Niemczech. Przypomnijmy, że 34-letnia piosenkarka wystąpi na stadionie Veltins Arena w dniach 17, 18 i 19 lipca.

Na tym nie kończą się niespodzianki ze strony miasta Gelsenkirchen. Po ulicach kursuje już "tramwaj Taylor Swift".

Dlaczego trasa The Eras Tour Taylor Swift jest tak popularna?

Trasa koncertowa The Eras Tour nie tylko promuje utwory Taylor Swift z jej dziesiątego krążka "Midnights" i jedenastej płyty "The Tortured Poets Department", ale oddaje także hołd każdej erze twórczości artystki począwszy od debiutanckiego albumu "Taylor Swift" z 2006 roku. Na set liście znajdziemy zatem takie hity jak "Lover", "Love Story", "Willow", "Don't Blame Me", "I Knew You Were Trouble", "You Belong With Me", "Enchanted", "Wildest Dreams", "Karma" i "Blank Space".

The Eras Tour to nostalgiczna zbitka 17-letniej podróży Taylor Swift po muzyce, która w interaktywny sposób angażuje widzów, dając im przestrzeń do tego, by mogli dzielić się z innymi swoimi wspomnieniami związanymi z dorastaniem przy melodiach skomponowanych przez artystkę. Koncerty w ramach tejże trasy należy potraktować jako scenograficznie znakomity performance pełen easter eggów, symboliki i zapowiedzi tego, co popowa gwiazda ma w zanadrzu.

Taylor Swift wystąpi w Polsce w dniach 1-3 sierpnia na PGE Narodowym w Warszawie. Supportem podczas The Eras Tour w Europie jest amerykański zespół rockowy Paramore, który wielu słuchaczy może znać z utworu "Decode" z filmu "Zmierzch".

