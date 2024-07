Piłkarz Urugwaju bronił synka przed kibicami. Na Copa America doszło do walki na pięści

Narzekacie na brak emocji podczas Euro 2024? Jeszcze zdążycie na ostatnie mecze Copa America. W półfinale Urugwaj przegrał z Kolumbią, następnie doszło do bójki fanów obydwu drużyn. Piłkarz Urugwaju Darwin Nunez (znany gry w Liverpoolu) w obronie swojego synka starł się z kibicami – i to dosłownie. Było bardzo niebezpiecznie, bo zaspały służby porządkowe.

Darwin Nunez (w środku, ze związanymi włosami) w 2022 r. przeszedł do Liverpoolu za 75 mln euro Fot. IMAGO/Adrian Macias/Imago Sport and News/East News

Turniej Copa America rozgrywany jest w tym roku w Stanach Zjednoczonych. W pierwszym półfinale Argentyna pokonała Kanadę 2:0 (drugiego gola strzelił Leo Messi).

W drugim meczu półfinałowym – rozegranym dziś w nocy na stadionie w Charlotte – Kolumbia wygrała z Urugwajem 1:0, choć przez całą drugą połowę grała w osłabieniu po czerwonej kartce (bramka padła w 39. minucie). Jest niepokonana od 28(!) meczów.

Darwin Nunez kontra kibice. Niebezpiecznie po meczu Urugwaju z Kolumbią

Mecz był ostry, emocjonujący, kibicom obydwu reprezentacji mocno skoczyła adrenalina. I po ostatnim gwizdku doszło do bójki. Na trybuny wkroczyli piłkarze Urugwaju, by, jak powiedzieli później, "chronić swoje rodziny z dziećmi przed pijanymi kibicami Kolumbii".

Do najbardziej zdumiewających scen doszło wtedy, gdy z kibicami zaczął bić się urugwajski napastnik Darwin Nunez, a służb porządkowych było zbyt mało, by opanować sytuację. Adekwatna do niebezpieczeństwa interwencja nastąpiła dopiero po ponad 10 minutach.

Kamery pokazały później, jak Nunez trzyma na rękach i uspokaja swojego małego synka (filmik u góry tekstu).

Jest napastnikiem Liverpoolu, angielski klub kupił go w 2022 r. za 75 milionów euro (było to po sezonie, w którym Urugwajczyk strzelił dla Benfiki Lizbona 34 gole w 41 meczach). W minionym sezonie 25-latek zagrał w 54 spotkaniach Liverpoolu, zdobył 18 bramek.

Finał Copa America odbędzie się w niedzielę w Miami (w Polsce będzie to godz. 2 w nocy z niedzieli na poniedziałek, transmisja na platformie Viaplay). Dzień wcześniej Kanada zagra z Urugwajem o brąz.

W niedzielę odbędzie się również finał Euro 2024. W Berlinie Anglicy zagrają z Hiszpanami, początek o godz. 21 (TVP). Podczas Euro meczu o brąz nie ma.

