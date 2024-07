Harry Kane udźwignął presję. Strzelił z karnego, Anglia remisuje do przerwy z Holandią

Przed turniejem Francję i Anglię wskazano jako głównych kandydatów do złota. Francuzi pożegnali się z Euro we wtorkowym półfinale, dzisiaj ten los może spotkać Anglików. Naprzeciwko nich stanęli Holendrzy, którzy chyba się rozpędzają w tym turnieju. Prowadzili 1:0 po strzale Xaviego Simonsa, odpowiedział Harry Kane z rzutu karnego. Trwa druga połowa.

Xavi Simmons, strzelec pierwszego gola w półfinale Holandia – Anglia Fot. Iwanczuk/Sport/REPORTER

Wydaje się, że jeszcze wczoraj przed godziną 21 szanse Anglików stały wyżej. Mocniejsza była następująca opinia: Francja i Anglia strasznie w drodze do półfinału nudziły, ale gdy przyjdą decydujące mecze, to olbrzymi potencjał tych drużyn przeważy.

Ale we wtorek wieczorem dostaliśmy potwierdzenie, że wcale to tak nie musi działać. Francja przegrała z Hiszpanią 1:2, w ataku była tak samo toporna, jak wcześniej.

Obie te drużyny, Francja i Anglia, były faworytami Euro przed rozpoczęciem turnieju, obie następnie grały rozczarowująco. Trener Anglików Gareth Southgate był w kraju bardzo mocno krytykowany, pojawiały się już nawet nazwiska potencjalnych następców.

Ale ten krytykowany Southgate może drugi raz z rzędu awansować do finału (podczas poprzedniej edycji Euro Anglicy przegrali mecz o złoto w rzutach karnych z Włochami).

Holandia – Anglia. Piękny strzał Simonsa, odpowiedź Kane'a

Holendrzy w grupie nie błyszczeli, ale w fazie pucharowej rozegrali dość efektowne mecze. W 1/8 finału rozbili Rumunię 3:0, w ćwierćfinale pokonali Turcję 2:1 – przegrywali 0:1 od 35. minuty, mecz odwrócili w sześć minut (od 70. do 76.).

I to oni otworzyli wynik półfinału. W 7. minucie Xavi Simons, 21-letni pomocnik PSG, najpierw odebrał piłkę rywalowi, a następnie efektownie uderzył z dystansu.

W 17. minucie sędzia podyktował rzut karny dla Anglii, faulowany był Harry Kane. I to on podszedł do piłki. I trafił, i już mieliśmy remis.

Holandia – Anglia. Dumfries i Foden podkręcają emocje

Kilka minut po karnym Kane'a Phil Foden przeprowadził efektowną akcję, holenderski obrońca Denzel Dumfries zatrzymał futbolówkę na linii bramkowej. I gola nie było.

W 30. minucie Dumfries był w polu karnym rywali, strzelił z główki, ale w poprzeczkę. Chwilę później z dystansu pięknie uderzył Foden, piłka trafiła w słupek, centymetry od okienka bramki.

Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 1:1.

Anglicy w 1/8 finału byli niezwykle blisko porażki ze Słowakami, do dogrywki strzałem z przewrotki Jude Bellingham doprowadził w 95. minucie (w dogrywce strzelił Harry Kane). W ćwierćfinale pokonali w rzutach karnych Szwajcarów.

Holandia – Anglia. II połowa

Po przerwie na boisko wszedł Wout Weghorst, mierzący 197 cm wzrostu napastnik reprezentacji Holandii, który dał jej zwycięstwo z Polską w fazie grupowej. Ale na początku drugiej połowy lepsi byli Anglicy.

