Morawiecki straszy PO i bezrobociem. Ekonomistka pokazała mu jeden wykres

Mateusz Morawiecki pochwalił się w mediach społecznościowych niskim bezrobociem, które odnotowano za rządów PiS latem 2023 r. Jednocześnie były premier ostrzegł, że obecna koalicja rządząca może doprowadzić do pogorszenia sytuacji w tym zakresie. Na "alarmujące" doniesienia z przeszłości zareagowała znana ekonomistka.

Morawiecki straszy Platformą i bezrobociem. Ekonomistka pokazała mu ten jeden wykres. Fot. Wojciech Olkusnik/East News, X.com/Mateusz Morawiecki

– Zabiorę was w krótką podróż w czasie. Cofnijmy się do lata 2023 roku. Pamiętacie, jak wyglądało wtedy bezrobocie w Polsce? Przypomnę wam, udało się pokonać zmorę III RP. Osiągnęliśmy najniższe bezrobocie w historii Polski i w całej Unii Europejskiej – pochwalił się Mateusz Morawiecki w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

Morawiecki straszy Platformą i bezrobociem

Następnie były premier odwołał się do poprzednich rządów Platformy Obywatelskiej, która współtworzy obecnie rządzącą Koalicję 15. Października. – Cofnijmy się jeszcze do 2014 roku. W czasie rządów Platformy, mimo że od dawna byliśmy w Unii, bezrobocie znów stopniowo rosło i osiągnęło w 2013 roku ponad 14%. Ponad 2 miliony ludzi było bez pracy. To była totalna porażka w rządzeniu państwem – ocenił.

Jak stwierdził Morawiecki, PiS "udało się pokonać bezrobocie". Zdradził również internautom złoty środek, dzięki któremu partii Jarosława Kaczyńskiego rzekomo udało się odnieść ten sukces. – Trzeba mieć sprawny rząd, który umie wykorzystywać szanse, ma wizję oraz ambicję. Tego nam nigdy nie brakowało, potrafimy sprawnie rządzić, w przeciwieństwie do obecnie rządzącej, skłóconej koalicji, która rezygnuje z kolejnych wielkich projektów rozwojowych, nie proponując nic w zamian – komentował były premier.

– Szukać u nich pomysłu na rządzenie, to jak szukać lodu na Saharze. I co dziś widzimy? Zapowiedzi ponad 8 tysięcy zwolnień w I kwartale 2024 roku i rekordowe cięcia w zatrudnieniu. Czy chcemy powrotu do czasów niepewności i rekordowego bezrobocia, czy naprawdę chcemy cofnąć się w czasie? – zakończył wymownym pytaniem.

Ekonomistka miażdży argumenty Morawieckiego

Nagranie Morawieckiego skomentowała znana i często goszcząca w mediach ekonomistka, Alicja Defratyka. Autorka projektu ciekaweliczby.pl cofnęła się jednak w czasie nieco dalej, niż zaproponował to były premier.

– Pan Mateusz Morawiecki lubi przywoływać dane z przeszłości, to przypomnijmy. W 2006 gdy premierem był Jarosław Kaczyński za pierwszych rządów PiS, to bezrobocie wyniosło 13,9% (według metodologii unijnej) i było najwyższe w całej Unii Europejskiej. Nie było takiej sytuacji, gdy premierem był Donald Tusk. Nigdy później bezrobocie nie było aż tak wysokie jak za pierwszych rządów PiS gdy premierem był Jarosław Kaczyński – przypomniała.

– Niskie bezrobocie nie jest zasługa PiS, tylko to jest wynik demografii. Jeszcze w 2007 w Polsce było więcej osób w wieku 18-29 lat (7,5 mln) niż osób w wieku 60 lat i więcej (6,9 mln), natomiast w 2022 osób w wieku 60+ było już ponad dwa razy więcej (9,8 mln) niż osób w grupie wiekowej 18-29 lat (4,7 mln) – dodała w komentarzu na X.com.