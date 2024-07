George R.R. Martin wytknął błąd "Rodowi smoka". Wyjaśnię wam, dlaczego to dla niego takie ważne

Tworząc swoje uniwersum, George R.R. Martin chciał, by jego świat był ewolucyjnie wiarygodny. Dlatego też postawił na smoki, które oprócz skrzydeł mają jedną parę nóg, a nie – tak jak przyjmuje się zwykle w gatunku fantasy – dwie. Autor serii "Pieśń lodu i ognia" wytknął twórcom "Rodu smoka" błąd w sposobie przedstawienia słynnej pieczęci Targaryenów. W serialu "Gra o tron" również się pomylono.

George R.R. Martin wytknął błąd twórcom "Rodu smoka"

W najnowszym poście na blogu "Not a Blog" George R.R. Martin wytknął twórcom seriali "Ród smoka" i "Gra o tron" błąd. Zarówno w jednej, jak i drugiej adaptacji jego prozy pieczęć Targaryenów przedstawia trzygłowego smoka z czterema nogami i skrzydłami. W serii "Pieśń lodu i ognia" autor jasno wskazał, że w przeciwieństwie do średniowiecznej heraldyki jego "latające jaszczury" mają tylko dwie tylne nogi.

"W moich książkach pieczęć Targaryenów ma dwie nogi, czyli tyle, ile powinna. Dlaczego ktokolwiek w Westeros miałby dać smokowi cztery nogi, skoro mógłby widzieć na niebie prawdziwy okaz. (...) Te przeklęte dodatkowe nogi wślizgnęły się nawet na okładki moich książek, mimo moich usilnych sprzeciwów" – napisał.

To zrodziło oczywiście dyskusję wśród fanów książek o Westeros na temat tego, czy smoki u Martina są faktycznie smokami, czy jednak wiwernami, skoro zamiast przednich łap mają parę skrzydeł. Rozmowy o tym, kto ma rację, nie mają większego sensu, bo skoro sam autor tak napisał, to tak musi być. W końcu jego świat, jego zasady.

Czy to smok czy wiwerna?

Dla Martina kwestia smoków jest o tyle ważna, że już w latach 90. ubiegłego wieku jasno dawał do zrozumienia, iż pisząc sagę, skłaniał się mocno w kierunku tego, co ewolucyjnie możliwe. Dlatego też potężni sprzymierzeńcy rodu Targaryenów są w "Pieśni lodu i ognia" zgodni z tym, co wiemy o anatomii. Amerykański powieściopisarz podkreślał zresztą, że na Ziemi nie ma zwierząt, które posiadają dwie pary nóg i skrzydła.

Jeśli zaś chodzi o wiwerny, Martin podkreślił, że w jego świecie takie stworzenia istnieją, ale w przeciwieństwie do smoków są mniejsze, mają inne ubarwienie i (co kluczowe przy rozróżnianiu) nie zieją ogniem.

George R.R. Martin wskazał również, że pieczęć Targaryenów ma trzy głowy z czysto symbolicznego powodu (zaprzeczył, by w jego uniwersum istniały hydry) i nawiązuje do Aegona Zdobywcy oraz jego dwóch sióstr-żon Visenyi i Rhaenys. To oni podbili razem Westeros (z wyjątkiem Dorne).

Kiedy George R.R. Martin wyda "Wichry zimy"?

Jak pisaliśmy wcześniej w naTemat, George R.R. Martin nie zdążył dokończyć sagi "Pieśń lodu i ognia" przed finałem serialu "Gra o tron". Nawet gdyby niesławne "Wichry zimy" ukazały się w trakcie emisji ósmego sezonu adaptacji HBO, to i tak nie stanowiłyby one zwieńczenia losów Jona Snowa i Daenerys Targaryen. Siódmy i zarazem ostatni tom cyklu jego pióra ma nosić tytuł "Sen o wiośnie", ale o jego wydaniu możemy jeszcze długo pomarzyć.

Jako potencjalną datę publikacji "Wichrów zimy" podaje się 2025 rok. Sam Martin twierdzi, że szósty tom "Pieśni lodu i ognia" "dominuje w jego życiu zawodowym". Dwa lata temu mówił, że powieść jest ukończona w 3/4.

