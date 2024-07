Nowy odcinek "Rodu smoka" jest znakomity. Znów poczujemy strach jak przy "Grze o tron"

Zuzanna Tomaszewicz

P ierwszy sezon był jedynie fundamentem zbudowanym pod drugi rozdział "Rodu smoka". Dłużące się w nieskończoność napięcie zaowocowało czwartym odcinkiem najnowszej odsłony, który nie bierze jeńców i na dobre rozkręca Taniec Smoków. Przyszła pora, by pożegnać się z niektórymi bohaterami. Znów poczujemy tę znajomą niepewność jak przy "Grze o tron" i obawę, by nasi ulubieńcy nie poszli do piachu.