Aktorzy z "Beverly Hills, 90210" żegnają Shannen Doherty. "Moja siostro"

Nie żyje Shannen Doherty. Amerykańska aktorka znana z serialu "Czarodziejki" i filmu "Śmiertelne zauroczenie" zmarła z powodu raka w wieku 53 lat. Obsada kultowego "Beverly Hills, 90210" oddała hołd zmarłej koleżance z planu.

Obsada "Beverly Hills, 90210" pożegnała Shannen Doherty/ Fot. 20thCentFox / Courtesy Everett Collection / East News

Magazyn "People" przekazał, że Shannen Doherty zmarła w sobotę (13 lipca) po długiem walce z nowotworem piersi, który miał przerzuty do węzłów chłonnych i mózgu. W ubiegłym roku odtwórczyni Brendy Walsh w "Beverly Hills, 90210" sugerowała, że jej stan jest terminalny.

Pomimo choroby Doherty do końca życia starała się być aktywna. Od grudnia 2023 roku prowadziła autorski podcast "Let's Be Clear with Shannen Doherty", który dotyczył jej zmagań z rakiem. W jednym ze styczniowych odcinków wyznała, że zaczyna planować swój pogrzeb. Doherty jest zdecydowana na kremację. "Chcę, żeby moje prochy zmieszano ze szczątkami mojego taty i psa" – ujawniła.

Gwiazdy z serialu "Beverly Hills, 90210" żegnają Shannen Doherty

Wieść o śmierci Shannen Doherty poruszył jej koleżanki i kolegów z planu legendarnego serialu "Beverly Hills, 90210", który był emitowany w latach 1990-2000. Jason Priestley, odtwórca roli Brandona Walsha, zamieścił na Instagramie wpis, w którym wyznał, że przeżywa stratę ekranowej siostry bliźniaczki. "Wiadomość o śmierci mojej przyjaciółki mnie zasmuciła. Była jak żywioł" – czytamy.

Brian Austin Green, który w serialu Darrena Stara wcielił się w Davida Silvera, nazwał Doherty "siostrą" na InstaStories. "Shan, moja siostro. Kochałaś mnie niezależnie od wszystkiego. (...) Będzie mi Ciebie brakować bardziej, niż sobie to teraz wyobrażam" – napisał.

"Taka młoda... Spoczywaj w pokoju, Shannen. Wiem, że Luke (red. przyp. – Luke Perry) przywitał cię z otwartymi ramionami" – podkreśliła Gabrielle Carteris, ekranowa Andreia Zuckerman.

Jennie Garth, która grała kumpelę Brendy (Kelly Taylor), wspomniała o tym, jak silną osobą była jej wieloletnia przyjaciółka. "Nasza więź była prawdziwa i szczera. Tak często byłyśmy ze sobą skłócone, ale nic z tego nie odzwierciedlało prawdy o nas; o relacji, która opierała się na wzajemnym szacunku i podziwie. Była odważna, zdeterminowana, pełna pasji, kochająca i hojna" – dodała aktorka.

Odtwórczyni Donny Martin, Tori Spelling, również zamieściła post na Instagramie, pokazując swoim fanom selfie z Doherty. Jeszcze nie mam gotowych słów na to, ale MY wiedzieliśmy, i to się liczy" – podkreśliła.

Ponadto wpis żegnający Shannen Doherty wstawiła w sieci Carol Potter, serialowa mama Brendy. Odeszła zbyt wcześnie. Przez cały czas pozostawała wierna sobie i świecił przykładem. Niech spoczywa w pokoju" – widzimy w krótkim wpisie na Instagramie.

Przypomnijmy, że w 2019 roku Doherty zagrała w "Beverly Hills 90210", serialu, w którym wcieliła się w siebie. Wraz z Jasonem Priestleyem, Jennie Garth, Ianem Zieringiem, Gabrielle Carteris, Brianem Austinem Greenem i Tori Spelling walczyła w komediodramacie o wznowienie kultowego serialu. Produkcja przetrwała jednak tylko jeden sezon. Zabrakło w niej Luke'a Perry'ego (serialowy Dylan McKay), który zmarł w 2019 roku, co Doherty bardzo przeżyła.

