Ruszyła nowa seria podcastu "Wojewódzki&Kędzierski". Pierwszymi gośćmi programu był zespół Kwiat Jabłoni. Katarzyna i Jacek Sienkiewicz opowiedzieli o nowym singlu, ale zdradzili też więcej o swoim dzieciństwie. Nie wszyscy wiedzieli, kto jest ich ojcem.

Kwiat Jabłoni o sławnym ojcu Fot. East News

Kwiat Jabłoni gośćmi podcastu "Wojewódzki&Kędzierski"

Kwiat Jabłoni to zespół muzyczny, w którego skład wchodzi rodzeństwo Katarzyna i Jacek Sienkiewicz. Grupa oficjalnie funkcjonuje od 2018 roku. Duet ma na koncie udział m.in. w show Polsatu "Must Be the Music. Tylko muzyka". Ich utwory cieszą się ogromną popularnością wśród Polaków i podbijają listy przebojów.

Kwiat Jabłoni występuje na wielu imprezach, a niedawno rodzeństwo Sienkiewicz gościło w podcaście "Wojewódzki&Kędzierski" w ramach nowej, specjalnej serii, w której gospodarze zapraszać będą znanych, polskich artystów. Zespół opowiedział m.in. o swoim dzieciństwie.

Katarzyna i Jacek Sienkiewicz kłamali w mediach na temat swojego pochodzenia

W mediach powszechnie znanym jest fakt, że Kwiat Jabłoni, czyli Katarzyna i Jacek Sienkiewicz to dzieci znanego muzyka, Kuby Sienkiewicza. Jest on wokalistą popularnego wśród Polaków zespołu Elektryczne Gitary. Rodzeństwo nie chciało być jednak kojarzone wyłącznie z dorobkiem ojca.

Z tego powodu zdecydowali się nieco ukrywać swoje pochodzenie. Przez pierwszy rok działalności na rynku muzycznym, nie przyznawali się, że ich ojcem jest wokalista Elektrycznych Gitar. W rozmowie z Kubą Wojewódzkim i Piotrem Kędzierskim przyznali, że łatka "dzieci Sienkiewicza" mimo upływu lat i działalności na rynku muzycznym, nadal się za nimi ciągnie.

– Ta łatka nigdy z nas nie zejdzie. Wydawało mi się, że po pięciu-sześciu latach zniknie, a ona jest nadal, bardzo często się ten temat pojawia. To jest trudne. Przez pierwszy rok czy półtora funkcjonowania jako Kwiat Jabłoni, jak nas w wywiadach pytali, to nie przyznawaliśmy się, bo baliśmy się, że będziemy całe życie dziećmi ojca i nikt nas nie będzie traktował poważnie przez naszą twórczość tylko przez jego – powiedział Jacek Sienkiewicz.

Nowy singiel Kwiatu Jabłoni "Poproszę więcej siebie"

Katarzyna i Jacek Sienkiewicz w podcaście "Wojewódzki&Kędzierski" przyznali, że pogodzili się z obecną sytuacją. Mają świadomość, że zawsze będą kojarzeni ze względu na sławnego ojca, który wraz z grupą Elektryczne Gitary zasłużył się dla polskiej muzyki m.in. poprzez stworzenie ścieżki dźwiękowej do produkcji "Kiler" oraz "Kiler-ów 2-óch".

Kwiat Jabłoni skupia się na własnej twórczości i rozwoju w branży muzycznej. Kilka dni temu premierę miał nowy utwór zespołu. Singiel nosi tytuł "Poproszę więcej siebie".

Muzykę do piosenki stworzyła Katarzyna Sienkiewicz i promuje on trasę koncertową, która została zaplanowana na 2025 rok. Gośćmi w kolejnych odcinkach podcastu "Wojewódzki&Kędzierski" będą m.in. Margaret, czy Krzysztof Zalewski.

