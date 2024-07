Kierowca z Ukrainy zszokował Niemców. 32-latek wpadł jednak dopiero w Polsce

Strażnicy graniczni z Korczowej zatrzymali ostatnio obywatela Ukrainy, który był poszukiwany za brawurową ucieczkę pod wpływem alkoholu w Berlinie. Jechał tam szosą i chodnikiem oraz taranował pojazdy.

Polskie służby zatrzymały Ukraińca. Był poszukiwany aż w Niemczech. Fot. Straż Graniczna

Do zatrzymania 32-letniego Ukraińca doszło w miniony piątek (12 lipca) przez funkcjonariuszy SG na przejściu granicznym w Korczowej. Z komunikatu służb wynika, że mężczyzna zgłosił się do odprawy na wjazd do Polski.

Ukrainiec poszukiwany w RFN złapany w Polsce

"Podczas kontroli mundurowi ustalili, że cudzoziemiec jest w zainteresowaniu niemieckiego wymiaru sprawiedliwości, który wydał za nim Europejski Nakaz Aresztowania" – wynika z relacji SG.

Mężczyzna był poszukiwany w związku z incydentem z 2022 roku w Berlinie. 32-latek, będąc pod wpływem alkoholu, stwarzał zagrożenie na drodze, m.in. uciekał przed policyjnym pościgiem, jechał chodnikiem oraz przejeżdżał ulicą na czerwonym świetle. Wjechał też z impetem w radiowóz oraz inne pojazdy. Teraz krewkiego kierowcę czeka ekstradycja do Niemiec.

Od początku 2024 roku funkcjonariusze SG z Podkarpacia zatrzymali ponad 100 osób poszukiwanych przez polskie i zagraniczne służby.

Strażnicy graniczni z przejścia w Korczowej w ostatnich dniach odnieśli też inny sukces. Z ich relacji wynika, że 13 lipca do kontroli na wyjazd z Polski na tym przejściu zgłosił się 32-letni obywatel Rumunii.

"Mężczyzna podróżował busem marki Mercedes-benz Sprinter na ukraińskich numerach rejestracyjnych. Mundurowi sprawdzający legalność pochodzenia auta zakwestionowali autentyczność tabliczki znamionowej oraz numeru identyfikacyjnego VIN. Dodatkowo ustalono, że skrzynia biegów pochodzi z pojazdu skradzionego na terenie Niemiec" – poinformowano.

"Bus o szacunkowej wartości 80 tys. zł został zatrzymany" – dodano. Trwają dalsze czynności w tej sprawie.

To niejedyny sukces strażników granicznych z Korczowej

15 lipca funkcjonariusze z tej samej placówki odzyskali też inny samochód osobowy. Do odprawy na wyjazd z Polski zgłosił się tym razem znów obywatel Ukrainy kierujący skodą. Auto jednak zostało skradzione w Danii. Jego koszt to około 30 tys. zł. Jego kierowca został zatrzymany.

W odrębnym komunikacie SG chwali się ponadto, że od piątku do niedzieli (12-14 lipca) funkcjonariusze Nadodrzańskiego Oddziału SG zatrzymali 18 cudzoziemców, którzy otrzymali odmowy wjazdu do Niemiec.

"Wobec 9 cudzoziemców przebywających w naszym kraju nielegalnie wszczęto postępowania administracyjne zobowiązujące ich do wyjazdu z Polski, natomiast pozostałych, ubiegających się o ochronę międzynarodową w Polsce, pouczono i skierowano do otwartego ośrodka dla cudzoziemców" – przekazali strażnicy graniczni.