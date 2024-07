Wizz Air wraca do walki o polskiego turystę. Od kilku dni regularnie informuje o nowych trasach z i do Polski. Tym razem Węgrzy przekazali, że to podróżni z Lotniska Chopina będą mogli wybrać nietypowy kierunek.

Wizz Air znów zaskoczył. Takiej nowej trasy nikt się nie spodziewał Fot. Klaudia Zawistowska/naTemat

Wizz Air ma za sobą kilka trudnych miesięcy. Z powodu uziemienia ok. 20 proc. floty mógł zapomnieć o uruchomieniu nowych połączeń na lato. Mało tego, konieczne były cięcia w rozkładzie. Teraz jednak sytuacja ulega zmianie, a linie lotnicze z Węgier zaskakują nowościami.

Wizz Air zapowiada nową trasę z Warszawy. Zabierze turystów do Mołdawii

Ofensywa Wizz Aira w Polsce trwa. W czwartek 4 lipca linia lotnicza poinformowała o planowanym otwarciu nowego połączenia. Tym razem popularny w Polsce przewoźnik zabierze podróżnych z warszawskiego Lotniska Chopina do Kiszyniowa – stolicy Mołdawii.

Połączenie wystartuje znacznie szybciej, niż można było się tego spodziewać. Pierwszy samolot powinien polecieć na trasie Warszawa-Kiszyniów już 30 września. Loty będą realizowane trzy razy w tygodniu – w każdy poniedziałek, środę i piątek. Jednak w listopadzie dojdzie do zmian. Od tego miesiąca połączenia będą odbywały się we wtorki, czwartki i niedziele.

Kiszyniów to dla Polaków prawdziwa egzotyka. Wizz Air jest jednak dobrej myśli

Słysząc Kiszyniów, wiele polskich turystów może nie mieć pojęcia, w jakim kraju znajduje się to miasto. Jednak Wizz Air ma pewność, że trasa ta będzie skierowana nie tylko do ciekawskich urlopowiczów, ale również do przedstawicieli sektora biznesowego.

"Wierzymy, że najnowsze połączenie będzie bardzo korzystne zarówno dla osób podróżujących w celach wypoczynkowych, jak i biznesowych. Z radością oczekujemy na powitanie pasażerów na pokładach naszych samolotów" – stwierdziła Sasha Vislaus, menedżer ds. komunikacji korporacyjnej w Wizz Air.

W ten sposób Wizz Air stworzy konkurencję dla PLL LOT. Dotychczas jedynie polski narodowy przewoźnik latał bezpośrednio do stolicy Mołdawii. Czy Węgrom uda się nawiązać rywalizację? Na pewno będą zachęcać cenami. Lot w jedną stronę będzie można zarezerwować już za 109 zł.

Otwarcie nowej trasy do Kiszyniowa jest istotne z jeszcze jednego powodu. Można to uznać za stabilizację, a nawet poprawę sytuacji w regionie. Przypomnijmy – pod koniec lutego 2023 roku Wizz Air informował o wstrzymaniu wszystkich swoich połączeń z i do Kiszyniowa. Informacja o powrocie Węgrów na to lotnisko pojawiła się w połowie listopada 2023 roku. Pierwszy lot miał natomiast miejsce w grudniu.

Wizz Air zaskoczył nowymi trasami. Wcześniej było bardziej turystycznie

Dodajmy, że to już trzecia zapowiedź nowych tras Wizz Aira w ciągu tygodnia. Jak pisaliśmy w naTemat, przed tygodniem linie lotnicze z Węgier informowały, że już jesienią polecą z Warszawy, Rzeszowa i Gdańska na lotnisko Malpensa w Mediolanie.

To jednak nie był koniec dobrych informacji dla polskich podróżnych. Szczególnie zadowoleni powinni ci, którzy w podróż udają się z Gdańska. Niebawem doczekają się tam połączenia na portugalską Maderę.

Natomiast we wtorek 2 lipca Wizz Air przekazał, że od października nowa trasa zostanie uruchomiona również z Poznania. Turyści będą mogli ruszyć na dłuższe lub krótsze wakacje do Rzymu.