D o naszego kraju każdego roku przybywa coraz więcej obcokrajowców – zarówno w celach turystycznych, jak i zarobkowych. Polska znajduje się wysoko na liście najczęściej odwiedzanych krajów. A co przybysze myślą o Polsce? Co ich najbardziej zaskoczyło? Zapytałam kilku znajomych Latynosów.





Zapytałam znajomych Latynosów, co zaskoczyło ich w Polsce. "Kultura picia gorącego wina i piwa"

Joanna Kamińska

Do naszego kraju każdego roku przybywa coraz więcej obcokrajowców – zarówno w celach turystycznych, jak i zarobkowych. Polska znajduje się wysoko na liście najczęściej odwiedzanych krajów. A co przybysze myślą o Polsce? Co ich najbardziej zaskoczyło? Zapytałam kilku znajomych Latynosów.