Wiele osób myli Radę Europy z Unią Europejską. Tu w dwie minuty zrozumiesz różnicę i unikniesz byka

Za sprawą (nie)aresztowania Marcina Romanowskiego dzięki (przez) immunitet wynikający z zasiadania w Radzie Europy, ta instytucja trafiła na polskie czołówki medialne. Na Twitterze (X) jest dziś jednym z najpopularniejszych tematów. Rada Europy jest bardzo często mylona i traktowana jako organ unijny np. Rada Europejska czy Komisja Europejska, gdy w rzeczywistości ma z nimi wspólny tylko kawałek nazwy. Zostań z nami na 2 minutki i szybko zaktualizuj swoją wiedzę, by przypadkiem nie popełnić gafy w towarzystwie.

Wiele osób myli Radę Europy z Unią Europejską. Tu w dwie minuty zrozumiesz różnicę. Fot. Midjourney

Wiele osób myli Radę Europy z organem Unii Europejskiej. To powszechne nieporozumienie, które warto wyjaśnić. Rada Europy to zupełnie odrębna organizacja międzynarodowa, niepowiązana strukturalnie z UE, choć nazwa może na to wskazywać.

I to właśnie za sprawą immunitetu posiadanego z tytuły zasiadania w Radzie Europy Marcin Romanowski został w środku nocy wypuszczony po aresztowaniu. Co ważne, to nie znaczy, że został uniewinniony. Nadal ciąży na nim 11 zarzutów, ale decyzją sądu w związku z posiadaniem drugiego immunitetu (ten polski został mu zdjęty przez sejm) jedynie nie został zatrzymany w areszcie.

Rada Europy a Unia - o co chodzi?

Zrozumienie różnic między Radą Europy a UE jest kluczowe dla właściwej interpretacji wydarzeń politycznych w Europie. Na przykład, gdy Europejski Trybunał Praw Człowieka wydaje wyrok przeciwko danemu państwu, nie oznacza to automatycznie sankcji ze strony UE.

Założona w 1949 roku Rada Europy jest najstarszą organizacją międzynarodową w Europie. Jej głównym celem jest ochrona praw człowieka, demokracji i praworządności na kontynencie europejskim. Obecnie zrzesza 46 państw członkowskich, w tym wszystkie kraje Unii Europejskiej oraz wiele państw spoza UE.

W przeciwieństwie do Rady Europy, Unia Europejska powstała znacznie później i ma inne cele. UE to unia gospodarcza i polityczna 27 państw członkowskich, skupiająca się na integracji ekonomicznej i politycznej.

Kluczowe różnice między Radą Europy a Unią Europejską:

Warto pamiętać, że mimo różnic, obie organizacje współpracują ze sobą w wielu obszarach, dążąc do wspólnego celu, jakim jest rozwój i dobrobyt Europy.

Rada Europy działa głównie poprzez konwencje i traktaty, które państwa członkowskie mogą ratyfikować. Najważniejszym z nich jest Europejska Konwencja Praw Człowieka. Głównym organem sądowym Rady jest Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu, do którego obywatele państw członkowskich mogą składać skargi.

Unia Europejska natomiast posiada rozbudowaną strukturę instytucjonalną, w tym Parlament Europejski, Radę Unii Europejskiej, Komisję Europejską i Trybunał Sprawiedliwości UE. UE tworzy prawo wiążące dla państw członkowskich w wielu dziedzinach.

Wpływ na codzienne życie obywateli

Działania Rady Europy mają często mniej bezpośredni, ale nie mniej istotny wpływ na życie Europejczyków. Organizacja ta przyczynia się do ochrony praw człowieka, monitorowania wyborów i wspierania reform prawnych w państwach członkowskich.

UE z kolei ma bardziej bezpośredni wpływ na codzienne życie obywateli poprzez wspólny rynek, politykę rolną, programy edukacyjne czy swobodę przemieszczania się w strefie Schengen.

Finansowanie i budżet

Rada Europy jest finansowana głównie ze składek państw członkowskich, a jej budżet jest stosunkowo niewielki w porównaniu z UE.

Unia Europejska dysponuje znacznie większym budżetem, który pochodzi z różnych źródeł, w tym składek państw członkowskich, ceł i części podatku VAT.

Wyzwania i kontrowersje

Obie organizacje mierzą się z wyzwaniami. Rada Europy często staje przed dylematem, jak skutecznie egzekwować swoje zalecenia w państwach naruszających prawa człowieka. Przykładem jest zawieszenie członkostwa Rosji w 2022 roku w związku z inwazją na Ukrainę.

UE z kolei zmaga się z kwestiami takimi jak Brexit, kryzys migracyjny czy spory o praworządność z niektórymi państwami członkowskimi.

Podsumowanie

Mimo że Rada Europy i Unia Europejska to odrębne organizacje, ich działania często się uzupełniają. Rada Europy, skupiając się na prawach człowieka i demokracji, tworzy fundamenty wartości, na których opiera się integracja europejska realizowana przez UE. Zrozumienie roli obu tych organizacji pozwala lepiej pojąć złożoność europejskiej współpracy międzynarodowej i jej wpływ na życie obywateli kontynentu.