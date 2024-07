Podczas lotu samolotem z pewnością zwróciłeś uwagę na mały otwór w dolnej części okna. Może wywołał on twoją ciekawość, a nawet zaniepokojenie. Po co jest ta dziurka w samolotowym oknie? W rzeczywistości ten detal pełni kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa i komfortu podczas lotu. Wyjaśniamy, dlaczego jest tak ważny.

Po co jest otwór w szybie samolotu? Ta dziurka ma trzy ważne funkcje. Fot. Tyler Olson / East News

Informacja pierwsza i najważniejsza: otwór w szybie samolotu to coś kompletnie normalnego. Kto go zauważy, ten nie musi mieć więc powodów do obaw, od tej dziurki statek powietrzny się nie rozhermetyzuje!

Otwór w oknie samolotu, czyli najważniejsze jest odpowiednie ciśnienie!

Ale po co ktoś to w ogóle wywiercił? Jednym z głównych zadań tzw. otworu oddechowego (ang. breather hole) jest regulacja ciśnienia. Okna samolotów są zbudowane z trzech warstw: wewnętrznej, środkowej i zewnętrznej. Każda z nich pełni określoną funkcję, a całość konstrukcji musi wytrzymywać ogromne różnice ciśnień, które występują na dużych wysokościach.

Podczas lotu ciśnienie na zewnątrz samolotu jest znacznie niższe niż wewnątrz kabiny, co powoduje, że okna muszą wytrzymać siłę wynikającą z tej różnicy. To właśnie zewnętrzna warstwa jest głównym elementem wytrzymującym ciśnienie. Otwór w środkowej pozwala zaś na stopniowe wyrównywanie ciśnienia pomiędzy kabiną a przestrzenią pomiędzy wewnętrzną warstwą.

Dzięki temu środkowa warstwa – ta z dziurką – nie jest poddawana nadmiernym naprężeniom, co zwiększa jej trwałość i bezpieczeństwo całej konstrukcji.

Dzięki dziurce w szybie samolotu możesz oglądać widoki. Tak zwalczono kondensację pary

Kolejną istotną funkcją otworu oddechowego jest zapobieganie kondensacji pary wodnej na wewnętrznej stronie okna. Podczas lotu wewnątrz kabiny samolotu może być ciepło i wilgotno, natomiast na zewnątrz panują bardzo niskie temperatury.

Ta różnica temperatur może powodować skraplanie się pary wodnej na powierzchni okna, co mogłoby ograniczać widoczność nie tylko pasażerom, ale i personelowi pokładowemu.

Dzięki otworowi oddechowemu możliwa jest cyrkulacja powietrza między kabiną a przestrzenią między warstwami okna. To cyrkulacja ta pozwala na wyrównanie wilgotności i temperatury, co skutecznie zapobiega powstawaniu pary wodnej na oknach.

W efekcie pasażerowie mogą cieszyć się niezakłóconym widokiem na zewnątrz, a okno pozostaje czyste i suche.

Bezpieczeństwo przede wszystkim. Nawiercona warstwa okna ma w samolocie kluczowe znaczenie

Otwór oddechowy odgrywa również kluczową rolę w kwestii bezpieczeństwa na pokładzie samolotu. W przypadku, gdyby doszło do uszkodzenia zewnętrznej warstwy okna, środkowa warstwa nadal może wytrzymać różnicę ciśnień dzięki wyrównaniu ciśnienia przez otwór oddechowy.

Gdyby nie było tego otworu w oknie samolotu, ciśnienie w przestrzeni między warstwami mogłoby szybko wzrosnąć, co mogłoby prowadzić do pęknięcia kolejnych warstw. Dzięki otworowi oddechowemu ryzyko takiego scenariusza jest znacznie mniejsze, co zwiększa bezpieczeństwo wszystkich pasażerów na pokładzie.

Jak zatem widać, chociaż mały otwór w szybie samolotu może wydawać się niepozorny, pełni on kilka kluczowych funkcji. Niezależnie od tego, jak często latasz, warto znać właśnie takie ciekawostki, które sprawiają, że lot jest komfortowy i bezpieczny.

Mały otwór w oknie samolotu to jeden z tych detali, które pokazują, jak wiele pracy i technologii kryje się za pozornie prostymi elementami, które otaczają nas podczas podróży.

Czytaj także: https://natemat.pl/558980,incydent-z-samolotem-do-katowic-dramatyczna-relacja-pasazerki