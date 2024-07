Stephen King przyznał, że jest w trakcie pracy nad nową powieścią. Mistrz grozy zdradził, o czym będzie książka. Wyznał też, że powróci w niej jedna z z kultowych bohaterek w jego tytułach. King opowiedział również o swoich planach, czym zaskoczył fanów.

Stephen King pracuje nad nową powieścią Fot. East News

Mistrz grozy wyznał niedawno w jednym z wywiadów, że pracuje nad nową powieścią. Kilka miesięcy temu na rynku ukazał się jego najnowszy zbiór opowiadań "Im mroczniej, tym lepiej". Stephen King ku uciesze fanów nie zwalnia tempa. W rozmowie z Neilem McRobertem zdradził, że w nowej książce pojawi się bohaterka, którą jego czytelnicy dobrze znają.

Pisarz nie ukrywał, że darzy ogromną sympatią wykreowaną przez siebie bohaterkę. Mowa o Holly Gibney. Fani Kinga znają tę postać z takich tytułów, jak "Outsider", "Pan Marcedes" i "Jest krew...". Wtedy była jedną z drugoplanowych bohaterek fabuły. W zeszłym roku autor poświęcił jej powieść "Holly", gdzie prowadziła ona śledztwo, którego wyniki mroziły krew w żyłach.

Nowa książka będzie nosiła tytuł "Always Holly". King zdradził, że przygotowując się do pracy nad powieścią, zastanawiał się, w jakim miejscu mogłaby być dziś Holly. Odpowiadając na to pytanie, wpadł na nietuzinkowy pomysł, a w podcaście "Talking Head Podcast" uchylił rąbka tajemnicy.

– Pierwsza odpowiedź, która przyszła mi do głowy na pytanie: "Co teraz się u niej dzieje?", nie pojawiła się w książce, bo pomyślałem… o kradzieży psów Lady Gagi. To byłaby idealna sprawa dla Holly – wcześniej z psami już miała trochę wspólnego, ale w końcu nic z tego nie wyszło. Skupiłem się na innym wątku i "zatrudniłem" tę postać jako ochroniarkę polityczki, która sporo namiesza w amerykańskiej polityce. Stwierdziłem, że to świetny pomysł: wystarczyło tylko dodać stalkera i zrobić zamieszanie. I właśnie o tym, ale tylko po części, będzie ta książka – wyznał Neilowi McRobertowi.

Fani mają zatem powody do radości, już niedługo będą mogli dowiedzieć się, jak wyglądają losy Holly Gibney w uniwersum Kinga.

Stephen King kontynuuje pracę nad "Talizmanem"?

Stephen King oprócz horrorów pisze również thrillery, kryminały, dramaty oraz fantasy. W 1984 roku na rynku ukazała się powieść "Talizman", którą napisał we współpracy z Petrem Straubem. Jest to cykl pod nazwą "Jack Sawyer". Druga książka z serii została wydana w 2002 roku. Straub zmarł w 2022 roku, jednak temat kontynuacji cyklu powrócił.

Stephen King zdradził, że kilka lat temu wznowił pracę nad książką wraz z Peterem Staubem. Ich plany przerwała jednak śmierć autora. Mistrz grozy poważnie rozważa dokończenie serii w pojedynkę, posiada również notatki należące do zmarłego pisarza.

– Peter wysłał mi list, dodatkowo znalazłem kilka notatek na ten temat w moich starych plikach. Chciał on napisać coś o seryjnym mordercy, który byłby oparty na Charlesie Starkweatherze z lat 50. Może coś się w tej kwestii wydarzy, a może nie. Nigdy nie wiadomo – wyznał.

Stephen King, czyli Mistrz grozy

Stephen King to jeden z najbardziej poczytnych współczesnych autorów. Zadebiutował w 1974 roku powieścią "Carry". W kolejnych latach ukazały się jego kolejne, kultowe dziś tytuły. Wśród nich można wymienić "Miasteczko Salem", "Lśnienie", "Misery", "Sklepik z marzeniami", czy "Zieloną Milę". Lista jest naprawdę długa.

Mimo upływu lat, King utrzymuje swoją pozycję na rynku książek. Posiada grono wiernych fanów, które z każdym rokiem poszerza się o kolejnych czytelników i młodsze pokolenia. Wielu uważa, że z upływem czasu autor pisze jeszcze lepiej. Jego najnowsze powieści takie, jak "Instytut", "Baśniowa opowieść", "Później", czy "Holly" zbierają pochlebne recenzje.

Książki Stephena Kinga doczekały się wielu ekranizacji, popularnych wśród fanów filmów i seriali.

