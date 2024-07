Pod Częstochową znaleziono ciało Jaworka? Mamy nowe informacje od śledczych

Natalia Kamińska

N ieopodal Częstochowy znaleziono ciało mężczyzny z raną postrzałową głowy. Odkrycia dokonano zaledwie 5 km od wsi Borowce. To tam doszło do zbrodni dokonanej najpewniej przez Jacka Jaworka. Czy to jednak jego ciało? Zapytaliśmy o to w częstochowskiej prokuraturze.